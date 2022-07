Cantante española denuncia a músico Rolando Carrasco por violación en marzo de 2022

Rolando Carrasco Segovia, de acuerdo con su página oficial, es un músico, investigador y docente de la Universidad Nacional de Música, así como de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha dado giras alrededor de Europa y Sudamérica tocando música tradicional peruana. Sin embargo, tiene una grave denuncia por abuso sexual contra Juliette Robles, una cantante española de orígenes peruanos que habría sido víctima de violación el último 26 de marzo en Lima .

En entrevista para La República, Juliette detalló que, a fines de 2021, arribó al Perú con el anhelo de conocer más sobre sus raíces, la música del país en el que nacieron sus progenitores y para poder tocar su repertorio. Pero jamás imaginó que este viaje terminaría en un hecho de violencia que aún no tiene cuándo acabar.

Primeros contactos

Luego de estar varios meses viajando al interior del país, Juliette Robles se dirige a Lima para dar cinco conciertos. Así, por recomendación de amigos y conocidos del ámbito musical, contactó con Rolando Carrasco para que la acompañe a tocar en dichos eventos. Cabe resaltar que, como anteriormente, el músico y docente se había presentado en Europa, ambos contaban amigos en común y se tenían en las redes sociales, pero nunca se habían visto antes, indicó Robles.

Rolando Carrasco Bellido en una de sus presentaciones de guitarra peruana: Foto: Casa América

“ Un contacto me pasó el nombre de varias personas, entre ellas estaba Rolando, me acordé que ya tenía su contacto (en redes) y que ya había estado en casa de amigos; entonces, le pregunté y me respondió enseguida que ‘sí’. Al cabo de unos días me dijo: ‘¿Tienes algún lugar donde quedarte?’; y yo la verdad que no tenía y como él iba a tocar conmigo, además, era amigo de mis amigos, nunca sospeché nada ”, narró la artista española a este medio.

Algo que no debía haber pasado

Es así que, según la cantante, cuando ella llega a Lima, el 26 de marzo de este año, Carrasco le comentó que estaba en una tocada y le pide que vaya antes para allá. Por lo que, alrededor de las 10.00 p. m., Juliette se dirige a dicho establecimiento, ubicado en el jirón Camaná, donde por un par de horas estuvo conversando y compartiendo música con diferentes personas.

Sin embargo, ya en la madrugada, Robles comentó que en su mesa se quedaron cinco hombres, entre ellos, Rolando. Aunque todo se estaba dando con normalidad, de pronto uno de ellos coge su guitarra y se levanta bruscamente gritando: “¡Esto no! ¡Yo no quiero saber nada! Esto está mal” , recordó.

Cuando ella pregunta a qué se refería el señor o por qué decidió irse tan enojado, el resto le comentó: ‘Déjalo, no sabemos que le pasa’. Sin embargo, cerca de 15 minutos después del incidente, el dueño del bar le invita un shot de pisco y eso es lo último que recuerda de aquella noche. “De ahí se me nubla todo y no recuerdo absolutamente nada”, reportó.

Conversación de WhatsApp. Foto: captura

De pronto, Juliette se levantó de dolor, tumbada boca abajo, sin saber dónde estaba ni qué hora era, solo sintió a alguien detrás de ella, detalló. “No pude reaccionar, no pude gritar o defenderme. Desaparecí entre segundos” , agregó.

Al día siguiente, más consciente, pero en un estado de shock, Robles solo recuerda despertarse adolorida y desnuda. Y entonces grita desesperada, rememoró.

Tras escucharla, Carrasco se le acerca tratando de calmarla, pero cuando la joven le pregunta qué había sucedido, este le dice: “Algo que no debía haber pasado”.

Conversación de WhatsApp. Foto: captura

El proceso

Tras despertar en casa del músico, con dolor y sangrado, Juliette sabía que no podía quedarse ahí, pero aún no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Por lo que en el transcurso del día y a pesar del temor de confrontar a su abusador, pudo salir.

“Cogí mis cosas y me fui, no tenía a dónde ir. Estaba desolada, perdida, triste. Yo no conozco Perú ”, manifestó. Es así que, al día siguiente de los hechos, ya acompañada de una amiga, la joven puso la denuncia contra el músico.

Sin embargo, la española sostuvo que uno de los oficiales tomó mal su declaración y que, en general, tuvo una mala experiencia con el trato policial.

“Interpretaron mi testimonio como se les dio la gana a ellos (comisarios). Para una persona que tuvo un shock emocional, creo que las denuncias de abuso sexual las debería ver alguien más, porque esa declaración puede perjudicarme en el juicio”, detalló.

Ante este panorama, la cantante se tuvo que quedar en el Perú por varios meses para tratar de culminar el proceso, pero, hasta la fecha, aún no le dan los resultados de las pruebas toxicológicas .

Asimismo, luego de unas semanas y con la denuncia en marcha, Juliette decidió escribirle a Carrasco con la intención de comprender el porqué de sus acciones. Ante ello y como se puede observar en las imágenes, el denunciado menciona que se encuentra “muy arrepentido”, “avergonzado” y que su intención no era hacerle daño.

Conversación de WhatsApp. Foto: captura

Aunque la víctima cuenta con pruebas como la del médico legista, que confirma que sufrió de un desgarro tras una penetración en la zona anal, el cuestionado docente e investigador dio su descargo en redes sociales y negó todo, luego de que se publicara el caso en la página web Teleo.com.

“Sé que las violaciones a mujeres en nuestro país es un problema muy grave y lamentable. Pero este no es el caso. Hubo consentimiento, sí; las disculpas que ofrecí son en otro contexto” , señaló Carrasco en un post de Facebook. Comunicado que, para la actual fecha, no se ha podido encontrar, pero que fue registrado por Teleo.com.

Post del descargo del acusado. Foto: captura de Teleo.com

La respuesta de Rolando Carrasco

Cuando fue consultado por este medio, Rolando Carrasco respondió lo siguiente: “Todo descargo y material de investigación se está realizando con las autoridades correspondientes”.

Sin justicia

Juliette Robles sostuvo que a pesar de la grave acusación en su contra, Carrasco Segovia sigue libre y estaría intentando viajar a Europa para una gira en 2023; no obstante, sus contactos de Barcelona ya le habrían cerrado la puerta, según Teleo.com.

Página web oficial del acusado. Foto: captura de Teleo.com

Cabe resaltar que la joven ya se encuentra en España, pero tiene planeado volver al Perú, por trabajo, y teme que las medidas de protección no se cumplan, que él siga en libertad o, peor aún, que viaje para Europa. “Yo no quiero que esta persona esté suelta por ahí”, indicó.

“ Estamos tan calladas y acostumbradas a que nos juzguen, nos humillen a un sistema opresor. Yo no podía callarme esto, fue algo que yo tenía que expresarlo y pedir justicia ”, declaró Juliette.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).