Cusco: incrementan aforo de Machupicchu a 4 044 visitantes por día

A través de la Resolución Ministerial N° 000224-2022, el Ministerio de Cultura (Mincul) oficializó el incremento de visitantes a la llaqta o ciudad inca de Machupicchu que ahora tendrá un aforo de 4044 por día. Hasta ayer se vendía, 3044 boletos. La norma precisa que esta medida se da de manera excepcional y temporal hasta el 31 de diciembre de presente año.

Asimismo, refiere que la resolución emitida cuenta con la opinión favorable del Comité Directivo de la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu (UGM) y además se pone en conocimiento de UNESCO. Señala también que se hará el seguimiento de los compromisos asumidos en la norma , así como la presentación de informes bimensuales sobre su cumplimiento y la evaluación de su impacto.

Mil boletos más

El jefe del Parque Arqueológico de Machupicchu, Jose Bastante, refirió que la noma entra en vigencia desde hoy 18 de julio. Por ello desde esta fecha se pondrá a la venta mil boletos más para el ingreso a la llaqta.

La semana pasada se informó que ya no existía cupo de ingreso a Machupicchu , debido a que los 3044 boletos diarios que se permitían, estaban agotados hasta el 10 de agosto. Con la ampliación que entra en vifgencia hoy, se habilitarán mil cupos más. Bastante pidió a los turistas no dejarse sorprender por las malas agencias, las cuales ofrecen más cupos.

Aplauden norma

Para Marco Ochoa, presidente de la Asociación de Agencias de Turismo Cusco (AATC), l a publicación del decreto para el incremento de visitantes a Machupicchu, se concretó luego de una exigencia que se ha hecho desde diversos sectores públicos y privados . Señaló que el pedido también fue planteado por la Mesa Técnica que el Gobierno instaló en Cusco en abril del presente año.

El dirigente, explicó que este incremento permitirá una mejor reactivación de la economía en este sector; más aún en esta temporada, donde el arribo de turistas es alto. Desde hoy las agencias podrán ofertar mayor número de paquetes. Afirmó que era inaudito que turistas retornen sin conocer la maravilla mundial, como ha ocurrido las últimas semanas.

Ochoa reconoció que, tanto para el sector privado y público, la medida es un reto para que se continúe con la conservación de santuario. Refirió que incrementar el aforo, no debe significar ninguna afectación. “(La conservación del Machupicchu) es un reto para todos” , concluyó.

Medida atenta contra Machupicchu

El ex director de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, David Ugarte, dijo que la disposición es atentatoria. Refiere que poco a poco, en los últimos años se ha incrementado el número de visitantes con el argumento de apertura de distintas rutas, pero señala que esta situación genera desgaste de las piedras. “Hay una ofensiva brutal contra el patrimonio. Ya no hay valores o principios de preservar y conservar lo nuestro. La piedra no es eterna”, criticó.