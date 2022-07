Chiclayo: enfermera denuncia que sacaron un préstamo de S/ 81.000 a su nombre

Con información de Rosita Quincho/URPI-GLR

Este lunes 18 de julio, una enfermera denunció ser víctima de ciberdelincuentes en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque. La mujer indicó que el día 17 de abril de 2022, al promediar las 7.00 de la noche, se efectuó un préstamo de 81.000 soles a su nombre, a través de un aplicativo de un celular pese a no haber realizado este procedimiento.

Denuncia

Con pancartas en mano, la agraviada identificada como Sarahi Mendoza Guarderas, en compañía de amigos y familiares, hicieron una protesta en los exteriores de Scotiabank . Responsabilizan a los representantes de la entidad bancaria por este trámite irregular.

“ Yo he presentado un reclamo en Scotiabank y ellos me han respondido que se hizo un préstamo a mi nombre por 81.000 soles, el cual fue transferido a la cuenta bancaria del ciudadano venezolano Jairo Alexander Linares Rodríguez. Me han respondido que el proceso se ha dado de manera normal y que yo debo asumir y pagar ese préstamo. Al enterarme de este préstamo a mi nombre, yo he quedado en shock. He hecho una denuncia en la comisaría por este caso”, explicó Mendoza a este diario.

En esa línea, la ciudadana agregó que el préstamo fue llevado a cabo desde una aplicación virtual de Scotiabank y generado por el extranjero mencionado en la ciudad de Lima. Estos sucesos fueron denunciados ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

“Yo creo que este delincuente ha actuado en complicidad con trabajadores de este banco. En la misma página web de la entidad bancaria se señala que no se puede desembolsar préstamos por más de 50.000 soles. Para préstamos por más de 50.000 soles, la persona tiene que venir de manera física al lugar y firmar un pagaré y, posteriormente, se realiza el desembolso. He podido comprobar que no existe ningún pagaré a nombre mío”, comentó Mendoza.

Mendoza Guarderas también hizo una exhortación a las autoridades de Ministerio Público y la Policía Nacional para que tomen acciones en su denuncia y se sancione a los responsables.

Asimismo, la víctima declaró que la institución bancaria ya le ha descontado dos letras del crédito por un monto aproximado de más de S/ 17.000 cada una, respectivamente.