Arequipa: quebrada de Añashuayco contaminada por aguas negras

Robert Orihuela

La contaminación que producen las curtiembres del Parque Industrial de Río Seco es real. Los mismos empresarios lo aceptan. Pero la dimensión de esta era lo que no se conocía. Un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) concluyó que los niveles de metales y otros exceden por lejos los límites máximos permisibles, incluso para aguas que podrían servir para el riego de cultivos . Además, señala con certeza que el daño es producido por las curtiembres, porque no cuentan con plantas de tratamiento que permitirían liberar el recurso hídrico con niveles que sirvan al menos para el riego de plantas o para que los animales lo tomen. Al respecto, el presidente de la Asociación de Empresarios del Parque Industrial de Río Seco (ADEPIRS), Alvaro Zúñiga Martínez, se defiende y asegura que desde hace tres gestiones regionales esperan apoyo, pero no llega.

Alta contaminación

El informe 034-2017 de OEFA fue publicado en setiembre de ese año, pero nunca se dio a conocer. La semana pasada, en una visita que hizo a la ciudad, el presidente ejecutivo de OEFA, Martín Manrique Ugarte, explicó que contaban con este informe y que ya habría sido socializado en 2019. Sin embargo, ni siquiera el presidente de ADEPIRS tenía conocimiento de que existía.

Lo que contiene el informe es revelador. Confirma la contaminación y su magnitud. En este se explica que se hicieron estudios en cuatro puntos. El primero fue el canal que abastece de agua a las curtiembres, el mismo que está limpio . El segundo, en las pozas de oxidación que tienen las curtiembres y donde llegan las aguas para que se traten las aguas; el tercero, en la quebrada de Añashuayco, a donde desembocan las aguas de las pozas de oxidación; y el último, es también Añashuayco desde la frontera con el distrito de Uchumayo hasta el río Chili.

En resumen, en la quebrada de Añashuayco se encontró alteración en la calidad de las aguas. Los niveles de Potencial de Hidrógeno (pH), la conductividad eléctrica, el oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno, los aceites y grasas, boro, cromo, manganeso, bic arbonatos y cloruros, superan de lejos los niveles permitidos. Ello ponen en riesgo seres humanos, animales, plantas, incluso no son aptaspara la agricultura.

Algo más grave que el estudio encontró es que los sedimentos contienen otros metales pesados. Se encontró arsénico, cobre, cromo, boro, mercurio y zinc. Todos son dañinos para la salud. Solo el cromo, es considerado como fuente de varios tipos de cáncer.

Planta de tratamiento

El problema es que el informe recomienda solo poner de conocimiento de todo a la dirección de supervisión del OEFA. Esto, señala Alvaro Zúñiga, provocó que la entidad inicie varios procesos sancionadores contra las curtiembres . “No hay uno solo de nosotros que no tenga una sanción. Se trata de multas de hasta 700 mil soles. Esto ha provocado que algunos quiebren y cierren. Somos conscientes de la contaminación que existe y desde hace varios años luchamos para hacer realidad una planta de tratamiento ”, explica el empresario.

Recuerda que el Parque Industrial de Río Seco tiene más de 30 años, pero las curtiembres llegaron hace más de 12 años. Refieren que el gobierno regional les prometió construir la planta, empero nunca se concretó. Indica que s e requiere 350 mil dólares, solo para elaborar el estudio. “Aunque hablamos de hace unos años, cuando los cotizamos con empresas de Italia. Hoy empresas en el Perú ya realizan esos estudios y son más baratos. Estamos a punto de cerrar un acuerdo por US$ 70 mil, con la misma calidad de servicio. Con ese estudio ya podríamos saber lo que podría costar la obra final. Para esto están interesados Laboratorios Portugal e Inkabor, que dicen que podrían construir la planta mediante obras por impuestos”, explica el presidente de ADEPIRS.

Dejar Río Seco no es una opción

Para los empresarios de Río Seco trasladarse hasta La Joya no es una opción. Alvaro Zúñiga señala que sería llevar el problema hacia allí, cuando aquí ya están planteando soluciones. Un primer problema para su traslado sería vender sus terrenos y comprar otros, y volver a construir todo de cero. “Lo único que necesitamos aquí es una planta de tratamiento moderna, que entregue aguas limpias a la quebrada de Añashuayco”, alega.

Zúñiga además informó que la semana pasada se reunieron con funcionarios de OEFA, a quienes les plantearon que deben empezar a identificar a todas las empresas que contaminan, y sean también sancionadas. El empresario señala que solo el 40% de las empresas instaladas son formales y no son multadas.