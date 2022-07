Joven heladero no obtiene justicia a 1 año del terrible accidente que le cambió la vida

El accidente de tránsito que sufrió José Luis Vargas Calderón (30), un heladero, cuando fue atropellado por una cúster de la empresa Etrabus el 7 de julio del 2021, es conocido y lamentado por muchas personas. Lo que el joven quiere y necesita exponer ahora es que aún no recibe ayuda.

No obtiene justicia a un año de lo ocurrido, declaró su hermano, Diego Vargas (22). Contó que el conductor de la unidad, Víctor Zambrano, y el dueño, Nicanor Mendoza, lo abandonaron a su suerte . No asumieron su responsabilidad de ninguna forma ni se conmovieron, hasta ahora, aun conociendo el daño terrible que le causaron.

“El dueño del vehículo le llevó víveres, después vino a conversar para hacer un arreglo y nos ofreció 20.000 soles” contó Diego. Pero ellos decidieron continuar con el proceso de la denuncia para que le den una pensión de por vida a su hermano.

Sobre el chofer no saben nada, no lo conocen, nunca lo han visto. Manifestó que, mientras ellos continúan con un abogado de oficio, el conductor tuvo un letrado particular desde el primer día y que se encuentra en libertad.

El hermano contó que lo visitaron una vez y le prometieron que lo ayudarían a recuperarse de las graves lesiones; sin embargo, esto no sucedió y hasta la fecha piden apoyo.

Actualmente, se halla con el rostro desfigurado y su mano derecha inmóvil. Puede caminar, pero con dificultad, lo que le impide poder salir adelante.

Cuenta que él solo se encuentra en su casa y que ellos lo apoyan y mantienen como pueden.

Sostiene que tiene problemas dermatológicos y que necesita un trabajo que pueda desarrollar, aun con la discapacidad que ahora padece. Y hacen el pedido a las autoridades.

Su caso aún se halla en etapa de investigación preparatoria en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariano Melgar por el delito de lesiones culposas. Su abogado les advirtió que el proceso duraría dos o tres años.