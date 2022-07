Sismos de hoy en Perú según IGP: consulta los temblores en Lima y provincia del domingo 17 de julio

Mantén la calma y para con tus labores. Si estás sereno, no generarás pánico y ayudarás a otros a estar más tranquilos, ya que algunos de tus compañeros pueden sufrir una crisis nerviosa.

No uses los elevadores, ya que podrían estar dañados a causa del temblor. También existe el riesgo que haya un corte de luz y, en consecuencia, estos no funcionen.