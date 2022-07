Puno: Fiscalía solicitará prisión policías que pidieron coima a ciudadanos bolivianos

Puno. La Fiscalía Anticorrupción solicitará prisión preventiva contra tres policías del Puesto de Vigilancia Fronterizo (PVF) de Kasani. Estos son acusados de solicitar una coima de 5.000 dólares a dos ciudadanos bolivianos que ingresaron al Perú el 21 de mayo.

Se trata del alférez PNP Miguel Humberto Córdova Aguilar y los suboficiales de tercera Yony Quispe Chahuares y Raúl Sucapuca Alanoca, quienes el 14 de julio en la noche, fueron intervenidos por la Policía y Fiscalía de Anticorrupción.

El caso también involucra a un cuarto policía de nombre Iván Laqui A. Este fue detenido ayer cerca a la sede de la Policía Anticorrupción.

Fueron los ciudadanos bolivianos Rodrigo L. y Néstor V.C, quienes realizaron la denuncia ante las autoridades peruanas. Precisaron que el sábado 21 de mayo llegaron al Perú con 20 mil dólares con el propósito de comprar repuestos de auto. Acreditaron el retiro legal de su dinero en su país.

Fueron intervenidos y llevados al puesto policial de Kasani. Los agentes policiales encontraron en su mochila el dinero y les conminaron a solucionar el caso en el acto porque, de lo contrario, serían procesados por lavado de activos.