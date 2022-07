Piura: colectivos piden que exconsultor culmine estudios del Plan Integral del río

Luego de que se conociera la resolución de contrato del Gobierno de Reino Unido con el experto internacional en hidráulica fluvial e hidrología, César Alvarado Ancieta, el dirigente del colectivo por Catacaos Teobaldo Reyes pidió que se llegue a una conciliación para que el especialista culmine los estudios del Plan Integral del río Piura.

Para el dirigente, en caso no se llegue a un arreglo, dichos estudios, que serían presentados en octubre, no tendría la información completa para iniciar con el proyecto.

Dirigente muestra su preocupación por elaboración de estudios del Plan Integral del río. Foto: La República

“En todas las reuniones, los profesionales han dicho que el señor César Alvarado es una persona especialista en el tema y muy competente para que ejecute los estudios porque conoce mucho de ríos”, precisó.

Recordemos que, según Alvarado Ancieta, en su poder se encuentran los papeles con la información al 96%. En cuanto al drenaje pluvial, manifestó que no ha entregado ninguna documentación al Reino Unido, pese a que hay un avance del 85%, la cual tiene en su poder.

Aseveró que los integrantes del equipo técnico de Reino Unido (UKDT) solo cuentan con información al 70%, mientras que en drenaje pluvial tienen al 5%.

Por ejemplo, mencionó que el equipo del UKDT no cuenta con los archivos de las simulaciones hidráulicas del río con toda la topografía ensamblada y corregida. “Ellos tienen alguna documentación básica que no lo pueden interpretar porque no cuentan con los especialistas con experiencia en el tema”, finalizó.

Pese a todo ello, el director para la Reconstrucción con Cambios, Robert López López, dijo que en octubre próximo estará listo dichos estudios, para, posteriormente, empezar a trabajar la etapa de preinversión.