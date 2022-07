Paro de transportistas: prefecto de Arequipa y Policía remarcan que no se permitirá bloqueo de vías

El prefecto regional de Arequipa Yeremi Torres y el jefe de la Región Policial general PNP Francis Alarcón, remarcaron que no se permitirá el bloqueo de vías en el paro indefinido que desde este lunes acatará un sector del gremio de carga pesada. El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa convocada por funcionarios del Ejecutivo para dar a conocer la posición del Gobierno central frente a la medida de fuerza.

Vale recordar que la paralización es convocada por el Frente Nacional de Transportistas y Conductores (FNTC), cuyo vocero es Javier Corrales. No obstante, otros gremios como la Unión Nacional de Transportistas (UNT) rechazaron plegarse a la medida. Según los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y PCM, el paro no será nacional, aunque no pudieron especificar las regiones que se plegarán.

El coronel PNP Francis Alarcón, refirió que los protestantes pueden realizar marchas rodantes o apostarse a un costado de las vías , pero no ejecutar bloqueos. Indicó que efectuarán operativos conjuntos con Fiscalía de Prevención del Delito.

El prefecto Torres, remarcó que no habrá ningún tipo de suspensión de clases, pues las protestas serían fuera del área urbana.

Señalan estar abiertos al diálogo

La comitiva del Ejecutivo está compuesta por Lenin Checco, director de políticas y normas del Transporte Multimodal del MTC, además de Pastor Paredes Diez Canseco, representante del MTC. Refirieron que llegaron a Arequipa porque aquí están las bases de Corrales y el FNTC.

Checco sostuvo que hasta este domingo buscaron dialogar con el gremio de Corrales, pero que este se habría negado, exigiendo la presencia de ministros y del presidente Pedro Castillo . Según el prefecto Torres, otro dirigente de carga pesada (Héctor Velásquez), habría rechazado por escrito la actitud de Corrales y habría mostrado su predisposición al diálogo.

Los funcionarios del MTC y la PCM aseveraron que el Ejecutivo avanzó en resolver reclamos de los transportistas de carga pesada, como la permanencia del diésel en el Fondo de Estabilización de Combustibles.

Añadieron que buscan crear medidas focalizadas, como devolver el 70% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a pequeños transportistas, pero para ello requieren luz verde del Congreso. También preparan una norma para devolver el 40% de peajes por 4 meses a los transportistas cuya flota no exceda los 15 vehículos.

Finalmente, Checco sostuvo que la comitiva permanecerá en Arequipa para buscar el diálogo con los transportistas.