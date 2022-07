¿Habrá paro de transportistas mañana, 18 de julio?

Diferentes gremios de transportes señalaron que este lunes 18 de julio acatarán nuevamente un paro de transportistas. Hasta el momento, los camioneros de Arequipa, Chiclayo y Cusco son los que acatarán la medida luego de que el Ministerio de Transportes (MTC) haya incumplido las medidas solicitadas por los conductores de los vehículos pesados.

“El paro se ratifica. Pedimos y exhortamos a la población que tomen las medidas del caso. Sabemos que toda lucha es social, trae necesariamente sacrificios y esfuerzo. Esperamos que el país nos pueda entender la posición que estamos tomando frente al incumplimiento del Gobierno central al acta suscrita en el mes de marzo”, sostuvo el representante del FNTC, Javier Corrales, ante RPP Noticias.

Solo los gremios de Arequipa y Cusco manifestaron que no bloquearán vías, ya que solo paralizarán sus labores para no afectar a la ciudadanía . Sin embargo, es otra la historia que se vive en Lambayeque, puesto que en esta región no solo los camioneros alzarán su voz de protesta, sino también los del transporte público.

“En nuestro pliego de reclamos estamos pidiendo la baja del combustible y sus derivados, la reestructuración de la Sutrán, entre otros petitorios que tenemos y ya lo hemos presentado; sin embargo, continúan haciendo caso omiso. Estaremos apoyando al conductor sin fines de lucro”, declaró Cumpa, representante de los transportistas en dicha región a La República.

¿Cuáles son los reclamos de los transportistas?

Los trabajadores del rubro de transportes continúan exigiendo una reducción en el precio del combustible que aún no se ve reflejado en los grifos del país.