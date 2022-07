La Libertad: reportan 226 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas

La sala situacional del coronavirus en La Libertad, actualizada al 16 de julio, reportó 226 nuevos casos de la COVID-19, lo que es un indicador de que la cuarta ola de la pandemia sigue avanzando, pues el 15 de julio se registraron 215.

De acuerdo a la data proporcionada por la Gerencia Regional de Salud de La Libertad (Geresa-LL), desde el inicio de este mal hasta la fecha, se tiene una cifra de 10.938 fallecidos y un total de 170.189 infectados.

Kerstyn Morote indicó que la cuarta ola arrecia en La Libertad. Foto: La República

La titular de Geresa-LL, Kerstyn Morote García, manifestó al periodismo que en tres días se detectaron 55 escolares y 165 docentes que se habían infectado por coronavirus, por lo cual sugirió a la Gerencia Regional de Educación (GRELL) que se adelanten las vacaciones de los alumnos en las cinco provincias de la costa liberteña: Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo y Virú, para protegerlos.

“Tenemos que ser preventivos para que esto (COVID-19) no se siga diseminando, por lo cual se ha recomendado mediante documento enviado a la Gerencia Regional de Educación (GRELL) que se adelante las vacaciones, no que se suspendan las clases, porque no queremos perjudicar el avance académico de los alumnos”, manifestó Morote García.

Es de señalar que mañana, lunes 18, las autoridades que integran el Comando COVID-19 de La Libertad sostendrán una reunión para decidir si se realiza el desfile de Fiestas Patrias en Trujillo, debido a la aglomeración que atrae el espectáculo. De igual manera, se abordará una eventual suspensión del corso internacional de primavera, programado para octubre.

Justamente, ante el incremento de casos de coronavirus, la Geresa implementó varios puntos de pruebas para descartar el mal, en donde muchos ciudadanos hacían fila para asegurarse que no tenían la infección.