La Libertad: colegios decidirán adelanto de vacaciones y clases virtuales por cuarta ola COVID-19

El titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL), Oster Paredes Fernández, declaró, este domingo 17 de julio, para La República, que las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de cada provincia decidirán, de acuerdo a la situación de aumento de casos de coronavirus en sus jurisdicciones, si es necesario el adelanto de vacaciones escolares y el regreso a las clases virtuales.

“Cada UGEL tomará la decisión de acuerdo a la situación epidemiológica de su respectiva jurisdicción. El aumento de contagios no es uniforme en toda la región; entonces, en aquellas provincias donde no hay niveles de contagio elevados o no hay contagios, se siguen normalmente las clases sin ningún problema”, aseveró Paredes.

Paredes dijo que el contagio no es igual en cada provincia. Foto: La República

No obstante, agregó que en aquellos lugares donde las UGEL evalúan que hay posibilidades de un alto incremento y riesgo de contagios, se adelantarán las vacaciones de dos semanas. “La mayoría de UGEL está afinando detalles, y las vacaciones se iniciarían el próximo martes 19 o miércoles 20 de julio. Pero eso no se puede generalizar para todos los colegios de La Libertad”, indicó el funcionario.

Añadió que se deben priorizar las clases presenciales y que solo se pasará a las clases virtuales en caso de riesgo para alumnos y docentes. “La idea del adelanto de vacaciones es que no se pierdan más clases presenciales, porque en nuestra región no todos tenemos la misma capacidad tecnológica para la conexión a internet”, detalló Oster Paredes.

El funcionario reiteró que mal haría la GRELL al sacar una disposición general que perjudique a todos los estudiantes al pasar a labores académicas a distancia o darles vacaciones adelantadas.

“En la provincia de Trujillo, por ejemplo, Trujillo es el distrito con más contagios, pero en el distrito de La Esperanza, por esta cuarta ola, nos han reportado solo dos casos. Entonces, mal haríamos en ordenar vacaciones adelantadas y volver a la virtualidad en esta última jurisdicción”, puntualizó.

El gerente regional de Educación aseguró que las lejanas provincias andinas de Bolívar y Pataz no reportan casos de coronavirus y que, por eso, allá las clases tienen que desarrollarse presencialmente.