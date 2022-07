Chimbote: dirigente de pescadores pide parar matanza de anchoveta en estado juvenil

El secretario general del Sindicato Único de Motoristas, Oficiales y Pescadores del Perú (SUMOPP), Alcides Herre Inga, en la ciudad de Chimbote, región Áncash, exigió al Ministerio de la Producción que ponga fin a la actual matanza de anchoveta en estado juvenil que se viene reportando en diversas zonas de pesca del país.

Herrera Inga, en conferencia de prensa, demandó al ministro de la Producción, Jorge Luis Prado Palomino, que escuche el clamor de los pescadores industriales y cierre de inmediato la primera temporada de pesca del año 2022 para no seguir depredando la anchoveta en edad juvenil.

“Actualmente, se viene pescado en un aproximado de 70% y 80% de anchoveta que oscila entre una talla de 9 y 10 cm, que no está permitido para su extracción. Sin embargo, el actual ministro no pone coto a esto, demostrando su falta de capacidad para decidir. Con ello solo beneficia a los empresarios pesqueros y perjudica el futuro de los pescadores”, señaló indignado.

“De continuar esta situación, se pone en riesgo la próxima temporada de pesca. Históricamente siempre hay anchoveta juvenil, pero por debajo del 10%, que está permitido por ley, pero en esta temporada, desde sus inicios, ha superado dicho porcentaje y aun así el Ministro de la Producción no ha determinado cerrar la temporada de pesca”, agrega.

Herrera Inga sostuvo que lo único que ha hecho Produce es determinar la suspensión temporal en gran cantidad de zonas de pesca. “Nunca antes visto en la historia de la pesca en el país. Con ello no ha solucionado nada. Lo que ha hecho es agravar la situación permitiendo pescar anchoveta en edad juvenil”, aseveró.

Secretario general del SUMOPP, Alcides Herrera Inga. Foto: La República.

Sus críticas también fueron dirigidas al presidente y al director ejecutivo científico del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), para que de manera inmediata realice un informe veraz y contrastado con la realidad y recomiende a Produce concluir de inmediato esta primera temporada de pesca en zona norte y centro del año 2022.

“Señores de Imarpe, no sean cómplices de esta mala decisión del Ministro de la Producción. Ustedes son un ente técnico-científico y no político, que su función es informar y recomendar sobre el límite poblacional de la existencia de juveniles. Hoy en día no se pueden hacer de la vista gorda ante el alto porcentaje de anchoveta con tallas que no superan los 12 centímetros. De no hacerlo, demostrarían que Imarpe estaría obedeciendo a otros intereses políticos y no técnico-científicos”, enfatizó Herrera Inga.