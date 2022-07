Gratificación: recomendaciones para evitar ser víctima de robos cibernéticos

En esta semana, las empresas han depositado la gratificación de Fiestas Patrias 2022 a más de 4 millones de trabajadores que se encuentran en planilla. Ante este escenario, los ciberdelincuentes se aprovechan de la gran cantidad de movimientos bancarios para intentar realizar sus estafas informáticas.

Se estima que en total se depositaron alrededor de S/ 9.000 millones a los empleados a nivel nacional. ¿Cuáles son los errores que debes evitar para ser víctima de robos cibernéticos?

Para evitar ser víctima de estas modalidades de ciberdelito, sigue las siguientes recomendaciones que brinda el ingeniero de sistemas Javier Andrés Escurra Oblitas:

1. Tener cuidado con los mensajes que llegan a los celulares

No responder a los mensajes de celular y evitar dar datos personales como fechas de cumpleaños o DNI. “Ninguna entidad bancaria te pide información personal a través de mensajes de texto” afirmó el especialista en seguridad informática.

2. Utilizar contraseñas seguras

Las claves de acceso a tu aplicación bancaria o tienda de confianza deben ser fuertes y es aconsejable cambiarlas regularmente. También debes activar la opción el doble factor de autenticación en tus cuentas.

3. No usar redes de wifi públicas

Al realizar compras o transacciones en línea, utiliza redes conocidas y privadas, especialmente cuando manejes información sensible como datos crediticios o credenciales de inicio de sesión. Las redes de lugares públicos como parques, centros comerciales y aeropuertos son mucho más vulnerables, por lo que no se aconseja su uso para estas operaciones.

“Con el wifi público hay que ser bien cautos, casi el 100% de los planes que manejan las empresas son de bajos costos, por ese motivo, es fácil de ingresar a la información. Cuando estás afuera, es mejor evitar conectarse a esa señal. Hay bastantes dispositivos como Android que, en su gran mayoría, son vulnerados. Lamentablemente, no lo podemos ver, pero la delincuencia se actualiza a pasos agigantados. Tenemos que estar a la par”, indicó el ingeniero de sistemas.

4. No ingreses tus datos personales en links desconocidos

No hagas clic en enlaces desconocidos y no descargues documentos adjuntos que no solicitaste. Recuerda que tu banco o la tienda donde realices tus compras nunca solicitará que ingreses tu información confidencial a través de un link. Es recomendable entrar al sitio oficial escribiendo directamente la URL o dirección de la página web.

5. Siempre monitorear nuestra cuenta bancaria

Es necesario revisar constantemente nuestras cuentas bancarias. “Siempre tomarse un tiempo para chequear tu app móvil, eso no demora mucho, y revisar si tu cuenta ha sido bloqueada o hay algún movimiento inusual. Si tienes sospechas, comunícate con los canales oficiales de la entidad financiera por la página web o número telefónico”, agregó.

6. Reporta los intentos de fraude

Si recibes algún enlace y detectas que se trata de un tipo de estafa, reporta el intento a la tienda a la que hacen mención y denuncia lo sucedido antes las autoridades. De esta forma, colaboras con el desarrollo de estrategias para generar mayor seguridad y mejores formas de prevenir estos engaños.

Asimismo, Javier Escurra señaló que “no hay que tener miedo de usar la tecnología, ya que es una herramienta con muchos beneficios, pero lo que tenemos que hacer es darle un correcto uso”.

Ciberdelincuencia

La tecnología nos ha facilitado la vida y es una aliada para manejar las finanzas personales con un clic. Sin embargo, también se ha convertido en una puerta para perpetrar una infracción. Un estudio de Fortinet revela que el Perú sufrió más de 11,5 mil millones de intentos de ciberataques en el 2021. Esta cifra equivale a 32 millones de intentos de ataques cibernéticos al día o 1,3 millones cada hora, en promedio.

Vulnerar la seguridad virtual es una falta penalizada conforme a los parámetros que establece la ley de delitos informáticos n.º 30096. Y no se trata únicamente del phishing, un método que la Policía Nacional define en su página oficial de Facebook como la modalidad empleada por los ciberdelincuentes para engañar y conseguir información personal, sino también de la facilidad que tiene un criminal para acceder a las aplicaciones bancarias una vez que hurtó un celular.

En esta nota te compartimos algunos tips para evitar los ataques cibernéticos.

Suplantación de portales oficiales

El arrebato de un dispositivo móvil no es la única manera de padecer un ciberataque; el phishing, cuya finalidad es imitar a páginas oficiales para confundir al usuario, se ha convertido en una de las estrategias más masificadas para recabar datos personales de los ciudadanos. “Ningún banco tiene dentro de sus protocolos el envío de mensajes que soliciten acceder a un enlace o proporcionar información. Lo mejor que se puede hacer en esos casos es ignorar y bloquear el número”, recomienda Escurra.

También señala que las centrales telefónicas utilizan una numeración distinta a un número celular o un teléfono fijo. “Si no es así, es un claro intento de hurto”, indica. En esa línea, concluye con una recomendación orientada a reducir un ataque cibernético después del robo de un equipo telefónico: “Las personas deben evitar comprar celulares de dudosa procedencia porque, mientras exista esa demanda, va a ser atractivo el hurto”.