Junín: fallece un militar tras enfrentamiento de agentes contra terroristas en Vizcatán del Ene

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que un militar murió tras el enfrentamiento que tuvieron las fuerzas del orden contra terroristas. Este hecho sucedió en las alturas del Vizcatán del Ene, en la provincia de Satipo, Junín.

En dicho comunicado, la institución mencionó que la patrulla estaba cumpliendo operaciones del plan Próceres 2022 y eran la 2ª Brigada de Infantería junto con personal de la Policía Nacional del Perú. En esa intervención, falleció el suboficial de tercera Macario Pacco Quispe.

En ese sentido, la institución lamentó esta pérdida valiosa dada en Junín. “El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas expresa a la vez sus más sentidas condolencias a los familiares y reafirma su compromiso de continuar luchando contra el terrorismo bajo el marco legal vigente y en estricta observancia y respeto a los derechos humanos”, se lee.

Comunicado de las Fuerzas Armadas. Foto: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú/Twitter

Masacre en Vizcatán del Ene

Ha pasado más de un año desde que sucedió la masacre en el poblado San Miguel del Ene, capital del distrito Vizcatán del Ene. Sin embargo, hasta ahora, las investigaciones siguen a paso lento.

“Ellos (los deudos) están indignados. No saben nada, no saben a dónde acudir. No han sido citados”, declaró a La República el juez de paz de San Miguel del Ene, Leónidas Casas, en mayo del 2022.

Los avances para determinar a los responsables de la masacre han sido escasos. A la fecha, solo dos presuntos implicados en el ataque han sido identificados: Cristian Samaniego Herrera (23), (a) ‘Cris’ o ‘Daniel’, y Jhonatan Manuel Sicha Quispe (23), (a) ‘Nauto’. Ambos han sido excluidos de la carpeta fiscal al no encontrarse suficientes elementos de convicción que den indicios sobre una vinculación con la masacre.