Detienen a tres policías de Puno por pedir coima de US$ 5.000

Tres efectivos policiales en actividad del puesto de control fronterizo de Kasani (Yunguyo) están involucrados en el cobro de 5.000 dólares a dos ciudadanos bolivianos . Los agentes fueron detenidos por la Policía Anticorrupción de Puno. Las diligencias estuvieron dirigidas por el fiscal anticorrupción William Otazu Pinto.

El alférez PNP Miguel Humberto Córdova Aguilar y los suboficiales de tercera Yony Quispe Chahuares y Raúl Sucapuca Alanoca, fueron intervenidos el jueves 14 de julio en la noche en sus puestos de trabajo. Se tenía autorización de la jueza de Investigación Preparatoria en delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, María Candelaria Morales Segura.

El caso también involucra a un cuarto policía de nombre Iván Laqui Apaza. Según los agentes de Anticorrupción, este último no acudió a trabajar, pero la orden de detención se mantiene vigente.

PUEDES VER: Ejecutivo transfiere más canon minero a gobiernos regionales

Fueron los ciudadanos bolivianos Rodrigo L. y Néstor V.C, quienes realizaron la denuncia. Precisaron que el sábado 21 de mayo llegaron al Perú con 20.000 dólares con el propósito de comprar repuestos para un auto. Vásquez acreditó el retiro legal de su dinero en su país.

Fueron intervenidos y llevados al puesto policial de Kasani. Los agentes policiales encontraron en su mochila el dinero y les conminaron a solucionar el caso en el acto porque, de lo contrario, serían procesados por lavado de activos.

El responsable del puesto aseguró: “ Pásalo, pásalo, si no quieren solucionar, pásenlo a la Fiscalía que por cada delito paguen 4.000 dólares, irán cinco años a la cárcel y no podrán ingresar al Perú 15 años . Es lavado de activos”. Al final dejaron como coima US$ 5.000 para liberarlos. Los intervenidos permanecerán detenidos por cuatro días.

PUEDES VER: Eligen a decano acusado de tocamientos en Academia de la Magistratura

Víctima fue intimidada por los agentes

Los denunciantes señalaron que lo suboficiales actuaron en coordinación con el jefe del puesto policial. Néstor V. C. narró que uno de los agentes le dijo lo siguiente: “ Cuñado, soluciona eso, deja 2.000 soles ”. A los pocos minutos, habría ingresado un jefe policial y en voz alta le preguntó a sus subalternos: “¿Cómo es? ¿Hay solución?”.

El agraviado dijo que accedió a dar coima por presión e intimidación psicología.