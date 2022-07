Cusco: restringen el ingreso a los hospitales por el incremento de contagios de COVID-19

El ingreso de la población a los hospitales Regional del Cusco y al Antonio Lorena fue restringido por disposición de la Gerencia Regional de Salud (Geresa). Esta medida se tomará en cuenta para ciertas actividades que realicen las personas dentro de los nosocomios.

A través de esta medida, se ha dispuesto que se prohíban las visitas a pacientes que se encuentran internados debido a diversas enfermedades.

Asimismo, la atención de los consultorios externos también fue restringida. Esto se da, según afirman las autoridades sanitarias, con la finalidad de salvaguardar la salud de todos los cusqueños.

Cabe resaltar que, hasta este 15 de julio, en lo que respecta a la situación que se vive debido a la COVID-19 en la región del Cusco, se ha dado a conocer que en esta ya reconocida cuarta ola de la pandemia se han reportado la suma de 274 contagios solo en las últimas 24 horas.

El personal de Salud indicó que esto ocurre debido a que las personas no tienen las dosis completas o todavía están quienes no cuentan con ninguna vacuna. En relación al avance de las vacunación, no hay mayor progreso, como hace unas semanas lo indicaba el gerente de salud Cusco, Javier Ramírez.

La Geresa Cusco exhortó a la ciudadanía a cumplir con los protocolos de bioseguridad para evitar que sigan aumentando los contagios.