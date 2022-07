Atentado a la identidad de los niños: ¿qué hacer si un padre se niega a reconocer a su hijo?

Todo niño y toda niña tiene derecho a su identidad, a conocer a sus padres -en la medida de lo posible- y llevar sus apellidos, ordena el artículo 6 del Código de los Niños y Adolescentes que rige en el país. Sin embargo, existen ocasiones en el que el progenitor se desentiende de esta obligación y niega el reconocimiento de su hijo.

Al rehuir, los infantes quedan desprotegidos y en situación de vulnerabilidad, pues, en caso de que la madre no esté en la capacidad de sobrellevar la crianza, tampoco tendrá la posibilidad de solicitar una pensión de alimentos y, en consecuencia, quedarán desamparados.

Ante esta situación, ¿cómo proceder si el padre niega el reconocimiento legal de su hijo?

Al respecto, la abogada Lorena Meza, especialista en derecho de familia, indicó a La República que, si un progenitor se niega a reconocer a su hijo, la madre puede iniciar el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial ante un Juzgado de Paz Letrado, el cual obligará al demandado a registrarlo como el padre del infante siempre y cuando la prueba de ADN, que se le aplique, determine su parentesco biológico.

“Con este proceso judicial, se le aplicará a una prueba de ADN a la madre, al padre y al niño . Luego de ello, se determinará si el presunto progenitor es verdaderamente el padre biológico. Una vez identificado, él tendrá que inscribir en la partida de nacimiento de su hijo este reconocimiento”, comentó la experta.

Si bien la causa parece simple, la especialista mencionó que esta puede durar entre 7 a 18 meses, pues dependerá de muchos factores como la carga procesal del juzgado o de los recursos que interponga la parte demandada. Por otro lado, aclaró que estos tipos de procesos normalmente no exigen reparaciones civiles, menos responsabilidades penales.

¿Qué ocurre si un niño o una niña no es reconocido por su padre?

La abogada Lorena Meza explicó que, si un niño o una niña no es reconocido por su progenitor, en primer lugar, la partida de nacimiento estará firmada solo por la madre. El espacio en la ficha que le correspondería al padre quedaría en blanco.

Asimismo, expresó que la madre no podrá solicitar una pensión alimenticia al progenitor si este no es identificado como tal en la partida de nacimiento. Señaló que tampoco tendrá la posibilidad de solicitar la tenencia del niño, debido a que no habría a quién dirigir la demanda.

“En el caso de alimentos, lo más importante es solicitar una pensión para el niño. Si no está reconocido, la madre no podrá demandar una pensión alimenticia hasta que no lo esté, porque la partida de nacimiento es el documento que acredita el vínculo familiar que tiene el padre con el niño”, dijo.

De igual modo, mencionó que el padre del infante quedará imposibilitado de tener algún tipo de derecho sobre él. Añadió, además, que en caso este hijo fallezca antes que el progenitor, este no podrá incorporarse a la sucesión de su hijo, es decir, no heredará nada.

La demanda de declaración de paternidad es acompañada con la de pensión de alimento, comenta especialista

La experta en derecho de familia comentó que, gracias a las normas vigentes, los procesos de filiación de paternidad son interpuestas junto con las demandas de pensión de alimentos. De esta manera, menciona la letrada, acorta el tiempo de resolución de ambos requerimientos, ya que en una misma sentencia el juzgado podría resolver el reconocimiento paternal y subvención alimenticia.

¿Por qué es importante que un niño o una niña sean reconocidos por los padres?

“Es importante que los padres reconozcan al niño o la niña, porque al hacerlo estamos prevaleciendo el derecho a la identidad de que tienen las personas. Todo infante tiene que ser reconocido por sus padres y tiene también derecho a relacionarse con ellos durante todas las etapas de su vida”, manifestó Lorena Meza a este medio.

“Si el padre se niega a reconocerlo, ya tenemos que utilizar los caminos legales, como es la demanda de declaración de paternidad judicial extramatrimonial, para que se pueda comprobar la paternidad y ser inscrito con la identidad de su padre en su partida de nacimiento”, recalcó.