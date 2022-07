Arequipa: prefecto señala que Fiscalía investiga excesos en desfile de exalumnos de la “I”

El prefecto regional de Arequipa, Yeremi Torres, informó que el Ministerio Público investiga la comisión de probables delitos y las responsabilidades durante el desfile de exalumnos del Colegio Nacional de la Independencia Americana, que se desarrolló el último viernes, a pesar de que la Prefectura había denegado las garantías de seguridad.

Torres recordó que está prohibido cualquier tipo de desfile. A pesar de ello, exalumnos de la “I” cerraron cuatro cuadras de la avenida Independencia para su marcha. El prefecto señaló que incluso se cometieron excesos como la ingesta de alcohol, lo que desencadenó la queja de vecinos. La autoridad refirió que un grupo de exalumnos se habría enfrentado contra policías que los intentaban retirar.

El prefecto enfatizó que si bien la Prefectura denegó las garantías de seguridad, la entidad que debió impedir la realización del desfile fue la comuna provincial. “Allí quien debió intervenir fue la Municipalidad de Arequipa”. También cuestionó la tolerancia que existe ante la realización de espectáculos pese al incremento de contagios de COVID-19.

Torres mencionó que, durante julio, la Prefectura no otorgará garantías de seguridad a cualquier tipo de espectáculo, exceptuando los deportivos. No obstante, sostuvo que se requiere el apoyo de las respectivas municipalidades para que no se emitan permisos.

Aviso a manifestantes

Sobre la paralización de un sector de transportistas para este 18 de julio, Torres dijo que el último viernes 15 se reunió con los dirigentes, quienes se habrían comprometido a no bloquear vías en su medida de fuerza. “Si bloquean las vías, estarían cometiendo un delito”, aseveró el prefecto.