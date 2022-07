Viruela de mono en Cusco: Reportan posible caso en Hospital Regional

Un posible caso de la viruela del mono se ha reportado en el Hospital Regional del Cusco en un paciente de 38 años de edad, por lo que las muestras tuvieron que ser enviadas al Instituto Nacional de Salud (INS) de Lima para determinar si es efectivamente el caso.

Según el director del nosocomio, José Pinares, se trata de un ciudadano cusqueño que ha estado en Lima desde el 14 de junio al 01 de julio y posteriormente retornó a la ciudad imperial para luego dirigirse a Machupicchu donde se le detectó erupciones y sarpullidos en la piel, por lo que fue referido a Cusco.

El galeno señaló que las muestras han sido obtenidas este viernes 15 de julio y se han remitido a la capital de la república, no obstante, manifestó que aún no se puede precisar que los sarpullidos que presenta en la piel el paciente hospitalizado sean por la viruela u otro tipo de mal. “Se le está haciendo los exámenes y hasta que no tengamos los resultados no se puede señalar (que se trate de esta enfermedad)”, refirió brevemente para La República.

En tanto, la Gerencia Regional de Salud Cusco, a través de un comunicado confirmó que se ha detectado un posible caso de la viruela símica, por lo que reiteró el uso correcto de las mascarillas, el permanente lavado de manos y evitar las aglomeraciones, debido a que los contagios se pueden presentar de persona a persona. Otras formas de contagio pueden ser las secreciones corporales u objetos contaminados

El sector salud exhorta además a la población, de tener síntomas como fiebre, ronchas y erupciones tipo ampollas en el cuerpo, entre otros, acudir a los establecimientos de salud.