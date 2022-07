Santa Rosa: adulto mayor con dificultades para caminar pide ayuda para cobrar su Pensión 65

En el distrito de Santa Rosa, un adulto mayor atraviesa dificultades al no poder bajar de su vivienda, ubicada en una zona alta, para acercarse al banco y cobrar la ayuda económica del programa Pensión 65.

El ciudadano de la tercera edad presenta problemas de salud y se le hace muy difícil caminar, por lo que cada dos meses ofrece un porcentaje de la ayuda económica a una de sus vecinas con el objetivo de llegar al Banco de la Nación más cercano.

“Yo he hecho esas actividades de la Pensión 65, apoyado con unas vecinas, yo les pagaba para que me apoyen a poder llegar al banco, les pagaba hasta ahorita, hace un mes llevé a una señora que me apoya, le pagué 40 soles ida y vuelta. Yo estoy con este desamparo por alguna ayuda del Estado”, lamentó en diálogo con Exitosa.

El afectado solicitó que lo incluyan en la lista de beneficiarios del pago a domicilio, modalidad que consiste en que los hogares en situación de vulnerabilidad y de pobreza o pobreza extrema puedan recibir el subsidio a través de los llamados carritos pagadores de empresas transportadoras de valores.

“Lo que yo quisiera es que el carrito pagador (del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) llegue hasta mi vivienda. En el Banco de la Nación, la señorita que trabaja ahí me dijo que me pueden considerar para ser beneficiario del carrito y pueda llegar hasta donde vivo”, señaló.

“Yo padezco bastante para caminar y para movilizarme. Yo quisiera que me apoyen con esos requisitos para que el carrito pagador llegue aquí a mi casa”, añadió.

Además, el adulto mayor no cuenta con servicios de agua potable ni energía eléctrica en su hogar construido con materiales precarios, la subvención que brinda el Estado es su único sustento. Quienes deseen brindarle apoyo pueden comunicarse con él a través de su número telefónico 942 160 062.