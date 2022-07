La Libertad: en 3 días reportan 55 escolares y 165 docentes contagiados por COVID-19

La cuarta ola del coronavirus sigue avanzando en La Libertad, y a ello se suma también la viruela del mono, de la cual a la fecha se ha reportado un primer caso en Trujillo. Según la Gerencia Regional de Salud (Geresa), en tres días la región ha detectado 55 escolares y 165 profesores contagiados por el aumento del coronavirus.

“En solo tres días ya tenemos 55 alumnos y más de 165 docentes contagiados por COVID-19. Ante esa realidad tenemos que ser preventivos para que esto no se siga diseminando, por lo cual se ha recomendado mediante documento enviado hoy (viernes 15) a primera hora a la Gerencia Regional de Educación (GRELL) que se adelante las vacaciones, no que se suspendan las clases, porque no queremos perjudicar el avance académico de los alumnos”, manifestó a la prensa la titular de Geresa, Kesrtyn Morote García.

Comando COVID-19 de La Libertad decidirá si se suspende corso. Foto: GRLL

La funcionaria aclaró que las vacaciones adelantadas empezarían la próxima semana, pero en las cinco provincias de la costa liberteña: Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo y Virú, que es donde se halla la mayor cantidad de pacientes COVID-19. En la sierra seguirían su cronograma académico ordinario.

PUEDES VER La Libertad: reportan primer caso confirmado y tres sospechosos de viruela del mono

“Este lunes 18 se decidirá si hay desfile de Fiestas Patrias en Trujillo, tras la reunión las autoridades que integran el Comando COVID-19 de La Libertad. Nos han pedido las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) que, si hay desfiles en espacios abiertos, que no vaya público, solo la delegación que va a marchar respetando la distancia de 1,5 m entre batallones”, refirió Morote.

La funcionaria también declaró que este lunes se verá lo relativo al corso primaveral. “Se ha recomendado que desfiles sean a puerta cerrada y con el mínimo de asistencia de público. Con el tema del corso, que congrega a personas que van a ver el corso y congrega aglomeración, ahí sí creo que se va a tener que suspender o reprogramar para otra fecha”, aseveró. El corso primaveral es la actividad central del Festival Internacional de la Primavera y está programado para octubre.

“Creo que todas las instituciones somos responsables y debemos ver cómo se va presentando la situación epidemiológica; actualmente, según datos de nuestra área de Epidemiología, el pico de la cuarta ola de coronavirus en La Libertad se daría en agosto. Por eso, nosotros, para descender ese impacto, que quisiéramos sea lo más mínimo en casos nuevos, es que ya estamos tomando decisiones con anticipación”, acotó Kerstyn Morote.