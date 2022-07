“Fue una bomba de tiempo lo que me vendieron”: adulto mayor falleció por explosión de balón de gas

En el Rímac, un hombre de la tercera edad falleció luego de sufrir graves quemaduras a causa de la explosión de un balón de gas en su domicilio. El octogenario descansaba en su sala, cuando las llamas empezaron a consumir rápidamente cada espacio de la vivienda. Pese al siniestro, su hija logró rescatarlo, pero no sobrevivió y llegó cadáver al hospital.

De acuerdo con Milagros Gomero, la distribuidora le vendió un balón defectuoso y esto generó una fuga de gas que terminó con el estallido.

“Ese día, lo que me han vendido no ha sido un balón de gas, ha sido una bomba de tiempo. Yo exijo justicia, porque mi padre, lamentablemente, ese día falleció, a pesar de que yo entré para sacarlo. La explosión que hubo a causa de la fuga de gas dañó toda mi casa”, señaló la afectada en entrevista con Panamericana.

Además, la mujer afirmó que su esposo también resultó con quemaduras de segundo y tercer grado. Él se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Arzobispo Loayza, donde ya fue operado cinco veces.

“Yo también estoy quemada, todas las manos, imposibilitada de trabajar. Ha sido fatal, ya llevo un mes vendada y aun así, todavía tengo heridas abiertas, he tenido quemaduras en la espalda, todo el hombro, todas las manos, parte de los pies, ese día me cortaron también los vidrios que cayeron”, acotó.

Ante la tragedia, Milagros Gomero pidió la intervención de las autoridades en el caso, a fin de que la empresa envasadora asuma su responsabilizad y le brinde una indemnización por los irreparables daños.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de seguro, solo contamos con SIS, pero no nos cubre medicinas (...). La envasadora del gas Caserito, de Lima Gas. No fue un gas, fue una bomba de tiempo lo que me vendieron. Hubo negligencia porque no revisan sus productos”, finalizó.