No sé qué estudiar: ¿cómo saber cuál es mi carrera ideal si no me gusta ningún curso?

Todos los años, cientos de adolescentes terminan su secundaria y tienen más dudas que certezas sobre qué hacer a partir de ahora. Ante esta situación, muchos no saben qué carrera técnica o universitaria seguir al desconocer qué cursos han sido de su preferencia o, en el caso de algunos, al decir la común frase: ‘No me gusta nada’.

En medio de la incertidumbre, La República se comunicó con Yesenia Campos Corrales, psicóloga especialista en Gestión del Bienestar del Pronabec, quien brindó algunas recomendaciones para que los jóvenes elijan de manera certera qué hacer con sus vidas y cómo identificar los gustos.

¿Cómo saber qué carrera estudiar?

¿Qué estudio?, ¿a dónde voy?, entre otras preguntas, suelen ser muy frecuentes para los jóvenes. En ese sentido, la especialista recomendó cuatro importantes aspectos para tomar una decisión correcta para el futuro.

“Al momento de tomar una decisión sobre en qué nos vamos a desempeñar laboralmente, esto está enlazado con la vocación. Justamente, la vocación está relacionado con nuestras preferencias o hacer ciertas actividades”, precisó.

En primer lugar, la experta señaló que debemos autoconocernos. “Conocer qué nos gusta, cuáles son nuestros gustos de preferencia, cuáles son mis habilidades, qué me gusta hacer y, por otro lado, dónde me visualizo en el futuro”, dijo.

“Conocer qué nos gusta, cuáles son nuestros gustos de preferencia, cuáles son mis habilidades, qué me gusta hacer y, por otro lado, dónde me visualizo en el futuro”, dijo. Segundo, acceder a una asesoría vocacional para conocer nuestras preferencias. “No es determinante para elegir una carrera, pero sí es importante para tener conocimientos sobre nuestras habilidades o áreas de conocimiento”, precisó.

“No es determinante para elegir una carrera, pero sí es importante para tener conocimientos sobre nuestras habilidades o áreas de conocimiento”, precisó. Tercero, revisar la oferta educativa. ¿Cuáles son esos lugares donde quiero estudiar?, ¿cuál es la malla curricular?, ¿son compatibles conmigo?, entre otras preguntas. La persona debe resolver ello para tomar una decisión.

¿Cuáles son esos lugares donde quiero estudiar?, ¿cuál es la malla curricular?, ¿son compatibles conmigo?, entre otras preguntas. La persona debe resolver ello para tomar una decisión. Cuarto, investigar sobre la carrera y ver cómo vamos a financiarla. “Debemos tener una exploración más a profundidad. Entrevistar o consultar a profesionales de su preferencia sobre qué hacen en el día a día y ver si nos gusta. Además, ver las posibilidades de cómo financiar la carrera. Ahí existen diferentes posibilidades como préstamos educativos o becas”, sostuvo.

No me gusta nada, ¿soy realmente bueno en algo?

Campos sugirió que para los estudiantes que desconocen en qué son buenos es importante que reciban una orientación y asesoría vocacional para reforzar.

“Cuando hay un tema de poco conocimiento, se cree que uno no es bueno en algo. Además, se tiene la creencia de que los cursos Matemática, Física o Lenguaje son los únicos. Hablamos de inteligencias múltiples, como la musical, espacial, kinestésica y no solo tiene que ver con letras o números. Hay que hacer ver al alumnos que tiene varias opciones ”, motivó.

Por otra parte, el acompañamiento de los padres, tutores y en el proceso de elección es vital.

Toma de decisiones tras la secundaria. Foto: La República

Me gusta todo, pero ¿cuál es la mejor carrera para mí?

En el caso de los alumnos que tienen altas calificaciones y dudan en qué enfocarse, la funcionaria manifestó que se deben centrar en qué les gusta, su personalidad y cómo se ven.

“¿Qué es lo que me gusta? Un estudiante puede ser bueno en diversas materias, pero hay que averiguar qué es lo que me atrae. Cuando somos pequeños, nosotros desarrollamos personalidades. Algunos son más investigadores, otros con el enfoque de conectores (coordinar o gestionar), o de construcción, entre otros. Va a tener qué ver cómo es la personalidad y de cómo me gusta trabajar”, puntualizó.

En ese sentido, recomendó vernos en qué situaciones nos sentiríamos más cómodos y, con ello, analizar si realmente nos gusta una carrera.

¿Cuáles son los errores al elegir con una carrera?

Aquí te mencionamos los cinco errores más comunes que tienen los estudiantes: