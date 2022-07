Cantante chiclayana de género urbano lanzará su primer álbum musical

Loren Salas lleva el talento impreso. Es una joven chiclayana de 25 años que no solo lanzará próximamente su primer álbum musical, sino que planea emprender su propia marca de ropa.

“Desde muy pequeña, me gustó expresarme bajo cualquier modalidad artística. Ya sea la danza, actuación, pintura y demás, siempre me he caracterizado por ser una persona muy participativa y expresar lo que siento”, indicó para La República.

Fue así que, desde hace algún tiempo, decidió involucrarse mucho más en el ámbito musical y, a la fecha, ha compuesto tres canciones de género urbano que serán parte de su primer álbum musical, que lanzará a fines de julio de este año.

La cantante chiclayana diseña la ropa que usa en sus videoclips. Foto: Rosa Quincho/LR-Norte

“El álbum contará con seis temas propios que pertenecen al género de reguetón, y será fusionado con otros estilos musicales. Estoy muy emocionada porque todo fluye de forma natural”, manifestó.

Asimismo, contó que en los videoclips de sus canciones usa ropa que ella misma ha diseñado y que ha recibido muchos comentarios positivos. Por ello, otra de sus metas es emprender su propia marca de ropa.