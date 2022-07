Bullying en Chiclayo: niño de 6 años perdió 2 dientes tras ser agredido por sus compañeros

Un niño de seis años fue víctima de bullying en el colegio nacional San José, ubicado en el distrito de Chiclayo (Lambayeque). Como consecuencia de la agresión, perdió dos dientes y tiene dificultades para pasar los alimentos; sin embargo, la institución no se ha hecho responsable del caso, según indicó un familiar del agraviado.

“Hemos realizado la denuncia correspondiente y ahorita mi sobrino se encuentra pasando exámenes en el médico legista. Se encuentra muy mal de salud, incluso, debemos darle los alimentos licuados porque no puede masticar”, informó la tía del agredido.

Asimismo, indicó que no es la primera vez que su sobrino es víctima de bullying en este centro educativo, sino que hechos similares han sucedido hasta en cinco oportunidades en lo que va del año.

En lo que va del año, el menor fue agredido hasta en cinco oportunidades en el interior del colegio nacional San José. Foto: La República

“Otras veces ya lo han golpeado, una vez lo tiraron a una piscina vacía y estuvo mal por tres semanas. En otra oportunidad, lo golpearon en su oreja y así varias veces lo han agredido sin que nadie tome responsabilidad de la situación”, manifestó.

En ese sentido, comunicó que la profesora encargada del aula se limitó a decirle que el agresor cubrirá los gastos médicos; no obstante, hasta el momento, eso no ha sucedido y, además, la institución educativa no ha comunicado a las autoridades competentes sobre el caso de bullying.

¿Cómo denunciar el bullying en los colegios nacionales?

Si has sido o eres víctima de violencia escolar por un profesor o compañero de clase, aquí te detallamos cómo puedes denunciarlo.

portal SíseVe ( Ingresa al http://www.siseve.pe/web/ ) o descárgate el app SíseVe a través del App Store.

Ahí verás un botón REPORTA TU CASO .

Al ingresar te pedirán que ingreses tu DNI y clave. En caso no tengas, puedes crearte un usuario para realizar tu denuncia. Además, si quieres saber el ESTADO DE TU DENUNCIA , hay un botón que te indica el seguimiento.

Por otro lado, también puedes comunicarte a la línea gratuita 0880-76888.

¿Cómo denunciar el bullying en colegios privados?

Si has visto o presenciado algún caso de bullying escolar, aquí te dejamos los número de denuncia y el paso a paso para realizar un reclamo: