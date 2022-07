La Suprema confirma fallo que autoriza una “muerte digna” para Ana Estrada

Por Luis Velásquez C

La Corte Suprema de Justicia aprobó, en parte, el histórico fallo que reconoce el derecho de la activista Ana Estrada Ugarte a tener una muerte en condiciones de dignidad.

Según la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, el juez supremo dirimente Augusto Ruidias Farfán se sumó a los tres votos a favor del pedido de Ana Estrada, expresados en una audiencia de mayo pasado.

Aquella vez, los magistrados David Quispe Salsavilca (presidente de la sala), Jackeline Yalán Leal y Ramiro Bustamante Zegarra aprobaron en parte la sentencia consultada (la cual había sido dictada por un juez de primera instancia), mientras que los jueces supremos Augusto Yaya Zumaeta y Ángela Cárdenas Salcedo desaprobaron la sentencia al no estar de acuerdo con sus fundamentos.

Falta definir protocolo

Ahora bien, a pesar de quedar reconocido el derecho de Estrada Ugarte a tener una “muerte digna”, aún queda pendiente resolver el aspecto vinculado al protocolo de actuación médica para ejecutar el procedimiento de la eutanasia.

Ello debido a que, de los cuatro votos, el voto del presidente de la sala difiere en los aspectos sobre cómo debe realizarse. Por ese motivo, el tribunal supremo ha convocado para el viernes 22 de julio a la jueza suprema dirimente Sara Echevarría Gaviria para decidir sobre los detalles procedimentales del protocolo.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo señaló que “confiamos plenamente en que la vocal dirimente se pronunciará a favor de la propuesta de protocolo presentada por nuestra institución en la demanda de amparo. Solo así Ana Estrada podrá ejercer plenamente su derecho fundamental a una muerte en condiciones dignas, sin obstáculos”.

El pedido de Ana

El 14 de mayo, durante la audiencia en la que se analizaba el fallo que declaró viable el pedido de Ana Estrada, la activista que sufre de polimiositis desde los 12 años, se dirigió a los vocales de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente para expresar su deseo.

“Espero, con todo respeto, que sea la última (intervención), no solo porque significaría que he conquistado finalmente mi derecho a decidir sobre mi vida; sino porque, como les comento, hablar me exige mucho esfuerzo... Quiero la facultad de acceder al procedimiento de eutanasia cuando ya no pueda seguir sufriendo en vida”, refirió.

Falta una audiencia

El próximo viernes 22 de julio, al mediodía, la jueza suprema dirimente Sara Echevarría Gaviria analizará los aspectos referidos al procedimiento de la eutanasia planteados por la defensa de Ana Estrada.

El ex defensor del Pueblo Walter Gutiérrez señaló que este procedimiento estará a cargo de Essalud, “cuando Ana Estrada lo decida”.