“Trabajaré hasta el último de mis días”, señala Serapio Vargas, fotógrafo cusqueño de 99 años

“La gente ha conversado conmigo, ahora parece que me conocen bastante, se han enterado que yo soy fotógrafo activo en Cusco”. Con esas palabras, Serapio Vargas, fotógrafo de 99 años, describió su experiencia en estos últimos días, luego de que su historia se difundiera por las redes sociales.

El fotógrafo lleva 70 años inmortalizando momentos. Comentó que su trabajo inició realizando fotografía familiar y que con el paso del tiempo perfeccionó su arte.

Como muchos peruanos, don Serapio sale todos los días a trabajar, a pesar que algunos de sus 8 hijos le ha pedido que ya no lo haga. “Mis hijos me quieren mucho, ellos no quieren que venga, pero como estoy acostumbrado, vengo todos los días”.

- Una profesión de vida

Serapio tiene 99 años, de los cuales 70 los ha dedicado a la fotografía. Contrario a lo que muchos crean, para él su trabajo le da vida y lo motiva a levantarse diariamente. Así, trabaja de forma diaria de 9 a.m. a 5 p.m. en la Plaza del Cusco.

“La gente se imagina que yo estoy sufriendo, no. A mí me gusta el trabajo y mientras yo saque buenas fotos seguiré trabajando hasta el último de mis días”, expresó a La República. A las nuevas generaciones recomendó ser buenos trabajadores, activos y que sean pacientes antes los cambios que puedan avecinarse.

En redes sociales, muchos usuarios se animaron a pedir un reconocimiento por su trayectoria profesional. “¡Un reconocimiento para que se sienta mucho mejor!”, comentó una persona dentro del Facebook de La República.