Tacna: reportan incremento de infecciones respiratorias por descenso de temperaturas

La región de Tacna afronta un incremento de casos de infecciones respiratorias agudas (IRA) en niños menores de 5 años. El director ejecutivo de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Tacna, Edgar Tejada Vásquez, explicó a Andina que las temperaturas en la ciudad van entre los 11.8° C y 19° C, mientras que en las zonas andinas la temperatura máxima es de 17.2° C y la mínima de -9.9° C.

Tejada argumentó que los cambios bruscos de temperatura contribuyen al desarrollo de enfermedades respiratorias . Por ejemplo, se han registrado 13.840 casos de este tipo en lo que va del 2022. El aumento de infecciones respiratorias agudas se registra desde mayo y la semana pasada se contabilizaron 900 pacientes con esta afección.

“La temperatura ha disminuido en la ciudad de Tacna y ha llegado hasta 7.6° C, eso contribuye a desarrollar enfermedades, las personas se exponen a cambios bruscos de temperatura. También es importante la alimentación, se debe mejorar el nivel de nutrición con base en proteínas y carbohidratos, todo está en función al sistema inmunológico, además del lavado de manos y uso de mascarillas”, manifestó.

A pesar del aumento de infecciones respiratorias, el especialista aclaró que no es prudente compararlo con los registros del año 2020 y 2021, ya que se aplicaron medidas de cuarentena u otras restricciones.

Tejada indicó que el sector salud ejecuta campañas de vacunación contra el neumococo, influenza, tos ferina y otras aplicadas en las diversas etapas de la vida. Además, se está poniendo mayor énfasis en la población vulnerable como niños y adultos mayores, puesto que son quienes podrían presentar mayor complicación en su salud, al desarrollar bronquitis, traqueítis, neumonía y bronconeumonía.

Cifras

De acuerdo a las estadísticas en menores de 5 años, en 2018 se reportaron 18.379 casos, en 2019 16.073, en 2020 unos 5.245 y en 2021 se registraron 2.820 casos.

En lo que va del 2022, el grupo etario más afectado es el de 1 a 4 años, con un 83,3% del total de casos, el grupo de 2 a 11 meses con 14,5% y menores de dos meses con el 2,3%.