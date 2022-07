SJL: hombre denuncia que vecina se robó a su perro chihuahua

El dueño de un perro de raza chihuahua denunció que una vecina le robó a su mascota cuando la sacó a pasear al parque en San Juan de Lurigancho. La PNP acudió hasta el lugar para indagar sobre lo sucedido, pero hasta el momento no han podido recuperar a la mascota.

“Una señora lo ha visto del otro lado de la pista, cruza y, como ella no lo puede agarrar por su contextura, le pide a una vecina que tome al perro, y ella muy amablemente lo hace. Según la testigo que me narra los hechos, lo agarra y se lo entrega; ella sigue caminando con el perro, cruza la pista y se va”, contó Alfonso, dueño de la mascota a Latina Noticias.

Asimismo, precisó que, cuando volvió a coincidir con la mujer, le increpó el hecho y esta lo confirmó. Por tanto, llamó a la PNP, pero la mujer cambió lo dicho.

“Ella regresa al taller y es cuando yo trato de hablarle, y me dice ‘sí, yo me llevé el perrito, pero cuando llegué a casa se me escapó' (...) Cuando llamo a una patrulla que iba pasando, ella cambia la versión y dice ‘no, yo lo vi desde allá, del otro lado de la pista, nunca crucé la pista; lo vi por ahí merodeando, pero no me lo llevé' (...) Entonces le digo a la señora que había un testigo, que las cámaras habían captado. Y me dijo que buscara pruebas, que buscara testigos. (...)”, dijo.

Finalmente, el hombre pide a las autoridades apoyo para poder dar con el paradero de su mascota, pues es parte de su familia.