Robo cibernético: delincuentes piden reposición de chip y vacían cuenta de ahorros de una joven

Daysi Cruz perdió todos sus ahorros y su CTS tras ser víctima de una nueva modalidad de robo cibernético. Delincuentes solicitaron la reposición de su chip a la empresa de telefonía Entel para insertarlo en otro celular y tener acceso a sus cuentas bancarias.

La joven recibió un mensaje de parte de la línea Entel, en el que le confirmaban que “su orden había ingresado con éxito”. Ella no sabía que un ladrón había suplantado su identidad para solicitar un chip de reposición y anular el que tenía en su móvil.

“Segundos después de este mensaje, es cuando yo pierdo totalmente la línea. Yo no había reportado ningún robo, ninguna pérdida de mi equipo, para que me puedan anular la línea”, señaló la afectada, en entrevista con América TV.

Preocupada, se comunicó con el banco Pichincha, donde tenía sus ahorros, pero los inescrupulosos ya habían afiliado un nuevo dispositivo a su cuenta. Le aumentaron el saldo para transacciones por banca electrónica, ya que tenían todos sus datos personales.

Mientras la afectada trataba de solucionar el fraude con un representante de Entel, se percató de que ya había perdido todo su dinero. “Es ahí donde la banca móvil se actualiza, cuando veo que solo tenía un saldo de 66 soles. Entré en desesperación, no sabía qué hacer”, narró.

PUEDES VER: Ciberdelincuentes vaciaron cuentas a víctimas y piden a banco que les reconozcan lo hurtado

Los ladrones habían transferido el dinero a una cuenta de Scotiabank a nombre de Miriam Mirella Hurtado Ccapacca. El dinero fue retirado ese mismo día en distintas agencias.

El equipo de América se acercó hasta la vivienda de Miriam, a quien le tomó por sorpresa estar implicada en un asalto cibernético. “Yo no estoy involucrada en ningún robo de dinero. Voy a declarar y más bien voy a poner mi denuncia para limpiarme de esto, porque no tengo nada que ver. No sabía nada. Mi tarjeta se me había perdido”, expresó.

Por su parte, la agraviada hizo los reclamos a Entel y al Banco Pichincha, y espera recuperar su dinero. “Es parte de la responsabilidad de Entel, han vulnerado su seguridad. ¿Cómo una persona extraña va a poder anular mi línea y poder ingresar a mis cuentas? Ahora, Pichincha también, ¿por qué no alertaron?”, aseveró.