Piura: experto asegura que Reino Unido engañará a piuranos con Plan Integral del Río Piura

Luego de que el director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Robert López López, informara que en octubre próximo estarán listos los estudios del Plan Integral del Río Piura, el experto internacional en Hidráulica Fluvial e Hidrología, César Alvarado Ancieta, aseguró que los piuranos serán engañados con dichos documentos. “Lo que estos señores tienen es un mamarracho porque no tienen la documentación actualizada”, precisó a La República el especialista.

Esto, luego de asegurar que el UKDT solo cuenta con información al 70%, mientras que en drenaje pluvial tienen información al 5%.

Director asegura que estudios del plan integral se entregarán en octubre próximo. Foto: ARCC

Este profesional aseveró que él posee los documentos con la información al 96% y que, además, cuenta con los estudios del drenaje pluvial que tienen un 85% de avance. Sin embargo, no los entrega por el incumplimiento de contrato por parte del UKDT con su persona.

Explicó, por ejemplo, que el equipo del UKDT no cuenta con los archivos de las simulaciones hidráulicas del río con toda la topografía ensamblada y corregida. “Ellos tienen alguna documentación básica que no lo pueden interpretar porque no cuentan con los especialistas con experiencia en el tema”, aseveró.

Tras esta situación, el especialista en hidráulica dijo que solo entregará dicha documentación en el caso de que el UKDT llegue a una conciliación y permita que él junto a sus expertos culmine dichos estudios. “Nosotros estamos dispuestos a conciliar, pero no sé cuál es el motivo por el que no quieren hacerlo”, manifestó.

Este experto internacional en Hidráulica Fluvial e Hidrología lideró el equipo técnico del Reino Unido hasta abril de este año. La no renovación de su contrato ha tenido como consecuencia que el consultor evalúe presentar una demanda legal por incumplimiento de contrato y por violar una cláusula de derechos de autor.

Ante ello, el titular de la ARCC dijo que corresponde al equipo técnico de Reino Unido resolver el problema legal con el exconsultor César Alvarado.