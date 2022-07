Lambayeque: alertan deficiencias en atención por cuarta ola por COVID-19 en EsSalud

Las deficiencias que padece EsSalud en Lambayeque son más notorias durante la cuarta ola epidemiológica por la COVID-19. Esta situación se refleja en los inconvenientes que tienen los asegurados para acceder a la atención oportuna en los hospitales y policlínicos, pese a que en lo que va de julio se registran más de 1.000 contagiados.

Ante este panorama, el decano del Consejo Regional VIII del Colegio Médico, Jimy Agüero, lamentó este problema e indicó que las estrategias de la Red Prestacional Lambayeque no resultan efectivas, pues carecen de brigadas, aun cuando el incremento de afectados es a consecuencia de la variante ómicron y subvariantes, lo cual se complica por el lento proceso de vacunación contra el coronavirus.

Problemática

A diario, los establecimientos de salud reciben a decenas de pacientes que solicitan ser tamizados por presentar síntomas asociados al coronavirus; sin embargo, la respuesta no resulta eficaz.

Esta situación quedó demostrada en el Hospital Luis Heysen, tal como lo señaló un asegurado con más de 50 años de edad que llegó con la finalidad de pasar la prueba covid por presentar sintomatología relacionada con esta enfermedad.

Empero, luego de formar una larga cola de al menos 60 personas, una enfermera solo entregó un ticket y lo citó en 48 horas para ser tamizado.

Otros informaron a La República que intentan comunicarse con el número del call center 968109592, a fin de que las brigadas acudan a los domicilios para ser evaluados, pero no contestan o suena apagado.

Aunque no es lo único, ya que en el hospital del distrito de Cayaltí (provincia de Chiclayo), el personal de salud no atiende las solicitudes de los enfermos para ser sometidos a la prueba antigénica. Las explicaciones de estos con relación a sus molestias clínicas no resultan suficientes.

Incluso, algunos pacientes diagnosticados con covid han recibido el alta respectiva, pero sin que les practiquen la prueba de antígeno.

Jimy Agüero enfatizó que la población debe tener conciencia social y seguir cuidándose. Foto: La República

Exigen explicaciones

El decano del Colegio Médico, Jimy Agüero, remarcó que este panorama demuestra que EsSalud no está preparado para enfrentar la cuarta ola; además, demostraría que no cuenta con presupuesto para contratar más personal y adquirir logística. “Se solicitará explicaciones al gerente de la Red Prestacional Lambayeque (Max Mejía), pues se debe privilegiar la atención de los asegurados y respetar sus derechos” , anotó.

EsSalud responde

Sobre el tema, el gerente de Servicios Prestacionales de Nivel I y II, Percy Díaz, aseguró que las brigadas realizan el monitoreo de los pacientes COVID-19. Incluso, manifestó que si no se aplican las pruebas antigénicas a estos, es por el número de días que presentan los síntomas. Aunque, no fue preciso con relación al tamizaje.

Afirmó que el call center sí atiende, y que los establecimientos de salud tienen disponibilidad de pruebas covid.