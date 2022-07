La Molina: joven fue pepeado y violado por sujeto que conoció en aplicación de citas

Un joven ha denunciado ante las autoridades a un sujeto que, a través de una aplicación para citas, lo sedujo, pepeó y violentó sexualmente dentro de su vivienda en La Molina. La víctima indicó que no solo abusó de él, sino que también se llevó todas sus pertenencias.

“Él me escribió por la aplicación de citas, me dijo para vernos. Yo accedí, pero insistía en que quería traer unas bebidas. Llegó a mi casa con una botella de vino y un six pack de cervezas. Estuvimos conversando, aparentaba ser una persona de confianza, pero luego cuando me pidió prestado el baño, comencé a adormecerme y no recuerdo nada más. Me levanté desnudo sobre mi cama sin mi billetera, mis tarjetas, mi celular y sin algunas cosas de valor de mi vivienda”, dijo a ATV Noticias.

Asimismo, manifestó que gracias a un amigo pudo acudir a la comisaría donde denunció el hecho y, tras pasar los exámenes correspondientes, le confirmaron que había sido víctima de abuso sexual.

“El lunes recién tomé conciencia de lo que me había pasado, se llevó todo. Mis tarjetas, que tenían crédito de más de 10.000 soles, un celular nuevo. Pero nada de eso va a reparar lo que me hizo. Fui víctima de abuso sexual”, precisó.

Finalmente, contó que la PNP logró detener a su agresor quien se encontraba celebrando esa misma noche en la calle de las pizzas en Miraflores.

“Según lo que me informó la Dirincri, tenía mucho ‘armamento’: 12 POS, tarjetas de otras personas. Ya están realizando las investigaciones correspondientes (...) Lo que me indicaron es que contactaron a las otras víctimas y todas habían hecho la denuncia del caso”, reiteró.

Recomendaciones para evitar estafas en aplicaciones de citas

La compañía de ciberseguridad WatchGuard elaboró una lista de consejos para evitar las estafas por Internet. Para ellos, si la persona detrás de la pantalla es muy insistente para saber dónde trabajas, vives o si estás solo en tu casa, podría ser que se trate de un delincuente .

Otra sugerencia es no usar perfiles de trabajo en estas aplicaciones, ya que esta información podría ser vulnerada por los malhechores.

Tampoco se debe compartir las contraseñas de las redes sociales, ya que estas, muchas veces, también se utilizan en tarjetas u otras cuentas.