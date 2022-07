La Libertad: empresa que reconstruye colegio en Chepén presentó documentación falsa

En un control específico realizado por la Contraloría General, en La Libertad, se detectó que, para la recuperación del local escolar N.º 82170 Jesús de Nazaret, ubicado en el centro poblado Nueva Jerusalén (Chepén), la Municipalidad Distrital de Pacanga suscribió un contrato con una empresa que habría presentado documentos falsos en la etapa de admisión de ofertas y en la firma del contrato. Esto sale a la luz apenas unos días después de que quedara evidenciado que esta región figura entre el ranking de las que experimentan mayor perjuicio económico.

“El informe N.° 006-2022-2-2951-SCE, cuya evaluación comprende el periodo 20 de julio de 2020 al 12 de enero de 2021, señala que el comité de selección no admitió la propuesta de un postor en la etapa de presentación y admisión de ofertas, argumentando ilegibilidad en el ofrecimiento económico y la no inclusión del IGV en dos de sus componentes. Se basó en una normativa que no era aplicable en el procedimiento de contratación”, refirió el ente contralor.

Para la comisión de control, la oferta de dicho postor sí cumplía con los requisitos de admisibilidad y estaba en el límite inferior del valor referencial. Sin embargo, al ganador de la buena pro, que ofreció un monto superior a la oferta no admitida (más de S/ 4 millones), no se le aplicó el mismo criterio.

Asimismo, este presentó una carta de línea de crédito de un banco que no la reconoce y, en la etapa de perfeccionamiento del contrato para la acreditación de la experiencia profesional del residente de obra, poseía tres certificados de trabajo que también serían falsos. Los mencionados hechos debieron ser comunicados por la municipalidad a los órganos competentes para las sanciones respectivas y declaratoria de nulidad del contrato.

Cuatro servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Pacanga tendrían responsabilidad penal y administrativa por lo expuesto. Se trata de los tres integrantes del comité de selección que, entre agosto de 2020 y enero de 2021, ejercieron cargos en la entidad edil.