Severo Cuba sobre contrarreforma universitaria: “Nos están bajando a un sótano de mediocridad”

La noche de este miércoles 13 de julio, meses de insistencia tuvieron su efecto: el Congreso logró pasar nuevamente una ley que ataca directamente los cimientos de la reforma universitaria al disponer la reestructuración del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), lo que implica en la práctica un retorno a las viejas formas de la extinta Asociación Nacional de Rectores (ANR), derogada tras la aprobación de la Ley Universitaria en 2014.

Como consecuencia del dictamen, este órgano crucial de la Sunedu dejaría de estar compuesto por cinco integrantes elegidos por concurso público, los cuales serían reemplazados por dos representantes del Minedu, un representante del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú y tres representantes de universidades elegidos por las universidades más antiguas.

Es por ello que la medida ha sido objeto de crítica por los sectores a favor de la reforma educativa, como la asociación Foro Educativo, la cual ha estado por varios años comprometida con el afianzamiento de los cambios propuestos por la Ley Universitaria en favor de la educación superior.

Precisamente, en comunicación con La República, Severo Cuba, el presidente de Foro Educativo, si bien esperaba que los legisladores cambiaran su postura respecto al proyecto de contrarreforma, una vez dados los resultados de la votación en el Hemiciclo, fue claro al referirse a lo que implica la decisión tomada por el Congreso: “Está generando una consecuencia grave para la institucionalidad de las universidades y para la calidad de la educación universitaria que deben recibir los jóvenes”.

Según Cuba, la recomposición del Consejo Directivo, parte esencial del órgano rector de la educación superior en el Perú, daría lugar a un posible panorama en el que se haría factible el licenciamiento de universidades que no cuentan con los requisitos básicos para dar una enseñanza de calidad, también llamadas “universidades chicha”, dado que la decisión final al respecto, aclara, está en manos del directorio de la Sunedu.

“Lo que se hace aquí es cooptar un órgano supervisor de las universidades, cooptarlo en favor de ciertos intereses e imposibilitar que cumpla su rol con autonomía, con independencia, con imparcialidad. Han argumentado que son los equipos técnicos los que toman esas decisiones (los licenciamientos). Esto no es así. El directorio es el que firma los licenciamientos, no los especialistas técnicos. Hay responsabilidad política cuando uno decide dar licenciamiento. No es un mero informe técnico”, puntualiza el representante del Foro Educativo.

Explica también que la ley de contrarreforma aprobada por el Legislativo significa “el menoscabo de la calidad técnica de la evaluación y, en consecuencia, del licenciamiento”. En este sentido, afirma que en un futuro, bajo los planteamientos de la nueva norma, implicaría que los licenciamientos dejarían de significar una diferencia con relación a la valía cualitativa de un centro de estudios.

Ante los argumentos otorgados por los impulsores de la contrarreforma para aprobar este cambio en la Sunedu, Severo Cuba asegura que “no tiene ningún sentido que se pretenda discutir cosas de corto plazo cuando lo que se está haciendo en el fondo es desarmar completamente la reforma universitaria”.