Congreso eliminó límite de edad para docencia universitaria: ¿medida positiva o contraproducente?

En segunda votación, el Congreso de la República aprobó y por mayoría, con 104 votos a favor y 4 abstenciones, eliminar el límite de edad para el ejercicio de la docencia universitaria.

Con esta aprobación se incorporará, sin ninguna restricción y con todos sus derechos, a todos los docentes que fueron afectados por la Ley Universitaria, que disponía como edad máxima 70 años para dictar clases; sin embargo, el límite fue ampliado a 75 años en el 2017.

También se realizará una junta médica por encargo del Consejo Universitario para evaluar la continuidad del maestro a fin de verificar su estado de salud físico y mental.

La modificación de la Ley Universitaria no generará gasto al erario nacional, debido a que la plaza de los docentes mayores de 75 años está presupuestada, así se señaló en la sustentación de la norma.

Catedráticos mayores de 70 años habían sido obligados a dejar la docencia por límite de edad. Foto: La República/archivo

¿Qué opinan las autoridades y especialistas sobre esta ley?

Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), indicó que esta norma es negativa, ya que va en contra de la reforma estudiantil. “Impide que jóvenes investigadores puedan obtener una carrera como docente en una universidad pública”, precisó.

Además, resaltó que, en las casas de estudios superiores públicas, solo el 20% de maestros es menor de 45 años y en las privadas, el 43%. Es decir, la mayoría de profesionales jóvenes con maestría y doctorado enseñan en estas últimas, lo que pone en desventaja a las entidades del Estado.

A su vez, agregó que la Ley Universitaria cometió un error al no incluir los beneficios sociales de estos profesionales (CTS, luto y sepelio). “La ley anterior sí los incluía. Ello ha generado un perjuicio a los cesantes, que se resolvió parcialmente en el 2019″, refirió. Ante esto, recomendó al Poder Ejecutivo tomar acciones sobre esta situación.

Más del 60% de profesores de universidades públicas supera los 60 años. Foto: La República/archivo

Sin embargo, para el presidente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, Teodomiro Santos, la norma es positiva: “Esta ley nos beneficia a todos los profesores”.

Incluso, expuso que la Ley 30220 era discriminatoria al establecer un límite de edad. “Es injusto que por cumplir 75 años te boten, en otros países valoran mucho a sus mayores. El tema de irse de la carrera lo tiene que decidir el mismo maestro si desea seguir o no”, acotó.

“Si a mí me sacaran mañana, yo ganaría 600 o 800 soles. Con esa cantidad no se puede vivir económicamente. Esta medida nos ayuda porque nosotros, los adultos mayores, estudiamos constantemente, siempre nos actualizamos y damos exámenes para medir nuestro rendimiento. No tiene por qué afectar a las nuevas generaciones, ya que en las universidades hay varias plazas de trabajo”, añadió.

Asimismo, el secretario general del Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú (Sidesp), Luis Armando Díaz Castillo, aseguró que esta ley no podría afectar a la nueva generación de profesores.

“No hay posibilidad de que los maestros se queden infinitamente en una casa de estudios y menos si no cumplen con los requisitos de actualización y especialización”, aseveró. Asimismo, expuso que no están en contra de la incorporación de más profesionales a la plana docente. “Nosotros no estamos afectando, ni afectaremos a los jóvenes ni a los estudiantes”, concluyó.