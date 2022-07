Comas: roban mototaxi a hombre con parkinson mientras recogía a su nieta del colegio

Un hombre de 50 años con parkinson fue víctima de la delincuencia cuando se encontraba recogiendo a su nieta de un colegio en Comas. Al ver que la menor ya estaba saliendo, dejó la mototaxi que utilizaba para trabajar en la esquina del centro educativo, y bajó al encuentro de la pequeña. Sin embargo, cuando regresó, el vehículo ya no estaba.

“Yo ese día estaba recogiendo primero a mi hija, pero como demoraba en salir y mi nieta ya estaba en la otra puerta, le pedí a la profesora que si salía la viera un ratito en lo que yo volvía. He caminado tres cuadras, recojo a mi nieta y, cuando voy por mi hija ,me percato que mi mototaxi ya no estaba”, dijo a ATV Noticias.

Asimismo, indicó que la mototaxi era la única herramienta de trabajo que él tenía para poder llevar un sustento a su familia y cubrir el costo de sus medicinas, pues el SIS no le brinda todos los medicamentos que el doctor ordena.

“Mi mototaxi era la única fuente de ingresos que yo tenía, yo todavía tengo una carga familiar. Con mi mototaxi trabajaba tranquilo por horas, tomaba mis medicamentos y podía llevar algo a mi casa. Ahora ya no puedo, el SIS no me da todos mis medicamentos completos. A veces tengo que comprármelos yo, si no tomo mis pastillas no puedo trabajar (...) Yo hacía lo posible para poder trabajar y llevarle algo a mi familia”, señaló afectado.

Finalmente, él, junto con sus vecinos, pidieron apoyo a las autoridades para dar con los hampones y poder ver la posibilidad de que le devuelvan su mototaxi.