Arequipa: bebé de 3 meses necesita cama UCI en Lima debido a malformación cardíaca

Una madre de familia necesita apoyo para su bebé de tan solo 3 meses, quien sufre una malformación cardíaca . El caso se registra en la ciudad de Arequipa y se difundió a través de medios locales este jueves. La progenitora detalló que hace falta la habilitación de una cama UCI pediátrica en el Hospital de Niño, en Lima .

La señora Viviana mencionó que ya ha pasado un mes desde que se realizó el pedido, pero todavía no ha accedido a ninguna cama. En tanto, médicos de la región del sur le han explicado que la menor no puede ser operada en la ciudad mistiana debido a la falta de especialistas. Por lo pronto, se conoce que la transferencia ya fue aceptada, pero falta la cama UCI pediátrica.

“Mi hija tiene una malformación y dos agujeritos en el corazón que no se le cierran. Me han derivado, ya me han aceptado, pero no liberan una cama. Mi niña ya va más de un mes esperando; los doctores me han dicho que ella puede morir y podría sufrir un paro cardiaco”, contó a Frase Corta.

Actualmente, la pequeña Cristal está entubada en el área UCI del Hospital Honorio Delgado . A un mes de nacida, fue sometida a una operación, pero todavía necesitan atención especializada. “Solamente la estabilizan, los doctores ya me han dicho que no pueden operarla”, detalló la madre.

La progenitora es natural de Mollendo, provincia de Islay, y está temporalmente en la vivienda de un familiar. Ella es de escasos recursos económicos y las personas que deseen apoyarla pueden comunicarse al 975440319.