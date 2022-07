Gobierno Regional de Arequipa y Cobra firman Adenda 13 para Majes II

La Adenda 13, que reactivaría el proyecto Majes Siguas II, fue finalmente suscrita por la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez y el gerente general de la Concesionaria Angostura Siguas S.A., Santiago Hernández Castaño. El Salón Valer de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en Lima, fue el escenario del acto que puso fin a una incertidumbre de casi 5 meses tras el permiso que diera el Consejo Regional de Arequipa (CRA).

La demora se debió a que no había acuerdos entre ambas partes para concretar el acta de desistimiento al trato directo que interpuso la empresa Cobra, ante incumplimientos del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Finalmente, el gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Arturo Arroyo, indicó que no se firmó ningún acta. Explicó que ahora, Cobra “tiene la obligación de enviar una carta al Sistema de Controversia Internacionales de Inversión” (SICRESI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicando que ya no hay nada que impida el reinicio de ejecución de obras.

Arroyo adujo semanas atrás que no se podía concretar la Adenda 13 sin ese documento y ahora cambió de opinión. “Eso era lo ideal; sin embargo hemos decidido firmar la adenda que ya de por sí es un documento que reconoce que el proyecto ya está activo”, declaró.

Sobre si el GRA corre riesgos sin este desistimiento, contestó que no y que si hay reclamos de Cobra deberá plantearlos dentro del marco contractual.

“Algo ha tenido que mediar entre ayer y hoy, porque discutíamos la posibilidad de un arbitraje”, refirió el consejero regional Harberth Zúñiga.

La autoridad indicó que con ese evento se instalará la Comisión Regional de Seguimiento al proyecto para velar el cumplimiento de las recomendaciones de Contraloría.

Mientras que el presidente del CRA, José Luis Hancco, aseguró que todos los actos a la suscripción deben transparentarse.

Camino pedregoso

Aún con este paso, el camino no está llano para el proyecto empresarial que busca irrigar 38 500 hectáreas para la agroexportación y generar 186 mil empleos directos e indirectos. Ahora la infraestructura hidráulica será de tuberías con un costo adicional de US$ 104 millones. Con ello el costo final de la mega obra pasa de US$ 550 millones a más de US$ 650 millones.

Con la Adenda 13 activa están corriendo plazos. Por el lado de Cobra, debe acondicionar el campamento en el anexo Pusa Pusa y reanudar la fabricación de dovelas para el Túnel Trasandino dentro de 1 mes. Mientras que al tercer mes debe arreglar los caminos de acceso de las obras del túnel y de la represa Angostura. Pero lo más importante es que en 6 meses debe realizar el cierre financiero y tener listo el expediente N°2 para la infraestructura hidráulica.

En tanto, el GRA debe de inmediato cumplir con el quinto y sexto desembolso a Cobra, tras 15 días que la empresa haga el incremento de sus garantías de fiel cumplimiento. Además, debe entregar el control del proyecto a la concesionaria en 6 meses. Sin embargo, el reto más importante es la puesta a punto de la infraestructura de Majes I que está a poco de colapsar y que solo al momento se tiene los términos de referencia para el perfil de la intervención.

Cayllominos se reúnen para tomar acciones tras firma

El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Caylloma, Juan Galdos, indicó que este miércoles 13 de julio se reunirán dirigentes y pobladores para tomar una postura ante la suscripción de la Adenda 13. “El acuerdo anterior es que siempre teníamos que salir a reclamar si se firmaba la adenda”, señaló.

Invocó a que la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez acuda a la provincia para instalar la mesa de diálogo acordada en la última reunión para llegar a acuerdos sobre los reclamos de todos los frentes de la provincia. Para el consejero regional Harberth Zúñiga, la gobernadora debe tener mucho cuidado al señalar que consultarán a ProInverisón se puede reducir una cantidad de módulos del proyecto parea participación de los agricultores locales. “¿Cómo se puede bajar el parcelamiento sin romper el equilibrio económico financiero? Es inviable”, sostuvo.