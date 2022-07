Cusco: afluencia a Machu Picchu crece y visitantes se quedan sin entradas

Las entradas a Machupicchu se agotaron. Según el portal web de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, no hay disponibilidad hasta el 10 de agosto. Sin embargo, este escenario cambiará en los siguientes días tras la publicación de la norma que amplía el aforo de la maravilla mundial a 4044 personas por día. Actualmente, la ciudad inca recibe 3 044 visitantes.

El jefe del parque arqueológico de Machupicchu, José Bastante, indicó que hace dos semanas se tiene el aforo al límite. Se está a la espera de la publicación de la norma que modificará el aforo para habilitar mil cupos más por día. “Decirle a los que quieran visitar Machupicchu que estén atentos a la página web, ya que se habilitarán mil entradas más. Recordarles también que, las entradas se compran vía web o mediante agencias formales”.

El canal oficial para la adquisición de entradas es Machupicchu.gob.pe. Bastante señaló que si después de la ampliación, los visitantes no consiguen entradas, no hay nada que se pueda hacer. “En el distrito de Machupicchu no se vende entradas. No se dejen sorprender por agencias informales que prometen el oro y el moro”, agregó.

Jhon Gonzáles, presidente de la Cámara de Comercio del Cusco sostuvo que la nueva capacidad será cubierta rápidamente porque hay visitantes en espera. Se estima que este mes arriben a Cusco más de 100 000 visitantes por fiestas patrias. En junio llegaron alrededor de 120 000 personas por las actividades del mes jubilar. “Todos los que llegan a Cusco quieren conocer Machupicchu”, dijo.

Ampliación

La ampliación del aforo fue aprobada por la Unidad de Gestión de Machupicchu la noche del último lunes. El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, Rolando Mendoza, calculó que la norma sería publicada en dos o tres días debido a las exigencias administrativas.

Explicó que fueron las autoridades cusqueñas, los gremios de turismo y empresarios los que persiguieron la ampliación del aforo desde hace meses en busca de una oportunidad para la reactivación económica.

Por su parte, Bastante aclaró que la norma será temporal. A fin de año se evaluará los impactos del incremento de visitantes. Mencionó que hay compromisos que cumplir como la instalación de cámaras de monitoreo para garantizar el orden de visitantes, sensores en la ciudad inca para medir las presiones en determinados espacios, parrillas drenantes para evitar la erosión de los suelos; así como la apertura de nuevos accesos y salidas de nuevos sitios puestos en valor como los andenes orientales.

Conflictos sociales amenazan

El presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, Jhon Gonzáles, dijo que los conflictos sociales son una amenaza permanente. Aunque todo parece indicar que Machupicchu es el destino favorito para las fiestas patrias, las protestas podrían jugar en contra.

“Los transportistas han dicho que van a parar el 15 o 18 de julio. Cualquier anuncio de protesta nos perjudica. Ojalá no se concrete y se opte por el diálogo. El turismo es un sector muy sensible”, mencionó.