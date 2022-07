Chiclayo: poblador de José Leonardo Ortiz denuncia filtraciones de agua en su vivienda

Con la voz temblorosa y con los documentos de sus constantes reclamos en mano, un poblador del distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo (Lambayeque) denunció que su vivienda presenta filtraciones de agua hace más de cinco años. Esta situación no solo debilita los cimientos de su hogar, sino que también no le permite vivir dignamente.

Segundo Llactahuacha Cruz, un ciudadano de 64 años, manifestó que desde el año 2017 su vivienda se ha llenado de agua debido a filtraciones y que, a pesar de sus constantes solicitudes de ayuda a las autoridades, no ha recibido ningún tipo de atención.

“Desde hace más de cinco años que mi casa viene llenándose de agua. Hay zonas que están repletas y ya ni siquiera puedo vivir de forma digna. Me he comunicado con Defensa Civil y Epsel, hacen estudios, pero no me dan una respuesta ni solución a mi problema”, indicó.

El ciudadano de la tercera edad exige la atención inmediata de las autoridades. Foto: Rosa Quincho/LR-Norte

En ese sentido, el adulto mayor resaltó que presuntamente las filtraciones tendrían su origen en la casa colindante, pues emanan de la pared divisoria.

“Las filtraciones no provienen del suelo de mi hogar, sino de la pared. Además, es agua con detergente y suciedad. Exijo que Epsel realicé un estudio de las conexiones de agua y desagüe de la casa vecina para verificar si las filtraciones provienen de ahí”, precisó.

Asimismo, indicó que en junio de este año, la Defensoría del Pueblo de Lambayeque emitió un comunicado a la Municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz para exigir que se atienda su caso, sin embargo, no ha recibido respuesta a la fecha.