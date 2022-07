Machu Picchu: entradas a maravilla del mundo agotadas hasta el 10 de agosto

Las entradas a Machu Picchu se agotaron. Según el portal web de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, no hay disponibilidad hasta el 10 de agosto. Un grupo grande de visitantes aguardarían la ampliación del aforo de la maravilla mundial para conseguir un pase durante el mes de julio.

El jefe del parque arqueológico de Machupicchu, José Bastante, indicó que la afluencia de visitantes se encuentra al tope de la capacidad vigente: 3.044 personas por día , desde hace dos semanas. Sin embargo, la anunciada ampliación a 4.044 permitirá habilitar más cupos en los siguientes días.

“ Decirle a los que quieran visitar Machu Picchu que estén atentos a la página web, ya que se habilitarán 1.000 entradas más por día . Solamente por ahí se consigue una entrada o a través de agencias formales. No se dejen sorprender por agencias informales que prometen el oro y el moro. Si después de la ampliación ya no logran entrada, no hay nada que se pueda hacer. En el distrito de Machupicchu no se vende entradas”, invocó.

La ampliación del aforo fue aprobada en las últimas horas por la Unidad de Gestión de Machupicchu. Luego de firmado el acta, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, deberá emitir y publicar la resolución con la modificación. Se espera que la norma sea publicada en las siguientes horas.