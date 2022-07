Secuestran y roban más de 8.000 a pasajera que subió a falso colectivo

Una mujer está viviendo una pesadilla desde que le robaron más de 8.000 soles en un falso colectivo que abordó de San Juan de Miraflores con destino a Comas. Según denunció, los hampones la mantuvieron secuestrada hasta que reveló la clave de sus tarjetas .

En este robo no solo estuvo involucrado el conductor, sino también dos pasajeros que estaban dentro del vehículo. Todos ellos amedrentaron a la mujer, realizaron retiros en cajeros, transfirieron dinero y hasta solicitaron adelantos de sueldo .

“Me han secuestrado casi dos horas. Me tenían con la cabeza abajo, los ojos cerrados, no me dejaban ver a los lados. Me estuvieron amenazando hasta que les tuve que decir mi clave porque en un momento me decían que atrás había una camioneta, yo no logré verla: ‘Te mandamos a la parte de atrás, ahí vas a ver que te va a pasar’”, contó la agraviada a América Noticias.

Con el dinero en su poder, los malhechores liberaron a la fémina cerca de la Panamericana Sur. Antes de soltarla le hicieron una advertencia para que no los denuncie ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Me dijeron que estos delincuentes estaban trabajando junto con la Policía y que si yo hacía algo se iban a enterar, que si hacía una denuncia se iban a enterar. Que iban a atacar mi casa, a mi hija”, relató la mujer, quien prefiere no revelar su identidad por miedo a represalias.

No recibe ayuda

A fin de que no haya más víctimas, la fémina se acercó a la dependencia policial a reportar el asalto; no obstante, dice que no ha recibido el respaldo por parte de los uniformados , ya que la han enviado a ella misma a que consiga las imágenes de las cámaras de seguridad.

“Ayer les he pasado las ubicaciones por donde ha estado pasando el vehículo porque puede haber cámaras. Me han mandado con un oficio para irme a Repsol a yo pedir las cámaras del cajero porque ellos no quieren ir”, subrayó.