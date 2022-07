¿Sabe cómo enfrentar una fuerte fiebre en niños y adultos mayores?

La fiebre es un síntoma que se produce dentro del cuerpo y mayormente obedece a una infección. Entérese en el siguiente informe en qué situaciones puede resolverse en casa y cuándo requiere una atención de urgencia.

El neumólogo del hospital Emergencias Grau de EsSalud, Mario Paredes, señaló en Andina que “Para comenzar no toda fiebre es signo de algo grave”

Asimismo, indicó que el incremento de temperatura corporal es una respuesta ante diversos procesos y que en muchas ocasiones esta puede controlarse en casa.

“No todas las fiebres son por infecciones. Hay fiebres debido a procesos neoplásicos y a enfermedades inflamatorias, como Lupus o artritis. Para comenzar, hay que buscar algunos síntomas que nos puedan indicar el origen de la fiebre. Podría ser un dolor de garganta, dolor de estómago, dolor de oído o muela. Si no hay señales que nos guíen en el caso y la fiebre persiste o se incrementa es ideal acudir a un médico”, dijo el neumólogo.

La temperatura corporal se pude medir tanto en la boca (debajo de la lengua) como en la axila. Foto Andina

Medir la temperatura

La temperatura corporal se puede medir tanto en la boca, debajo de la lengua, como en la axila, lugares que tienen sus propios rangos de normalidad y alarma, según el experto de EsSalud.

Si lo mide por vía oral se considera normal entre los 37 a los 37.9 grados. A partir de los 38 grados ya se considera fiebre y si es por la axila debe tener entre 36.5 grados hasta los 37.5 grados. Mayor a esa temperatura se considera fiebre.

¿Qué hacer?

Ante la aparición de fiebre, Paredes pide mantener la calma y evitar el pánico, sobre todo si se trata de niños o adultos mayores.

“Si la fiebre no está ocasionando ningún malestar general y no es muy alta, es decir bordea los 38 grados, pero no continúa subiendo, no es obligatorio bajar la fiebre. Diferente es el caso donde hay fiebres altas, es decir de 39 a 40 grados, allí sí definitivamente hay que actuar pronto para reducir la temperatura”.

Resaltó que hay mecanismos físicos y farmacológicos para atenuarla. En el caso de los primeros tenemos al agua, muy conocida para bajar la temperatura corporal, a través de baños o duchas tibias a frías, en un ambiente bien cerrado.

Otra opción es colocar paños fríos en la frente o las partes del cuerpo que resulten más calientes.

En el caso de las medidas farmacológicas, se sugiere el uso de paracetamol o algunos antigripales que ya lo contienen, para calmar el síntoma de fiebre.

No abrigarse en exceso y cuidar la hidratación. Si es posible es recomendable beber líquidos a temperatura ambiente o tibios.

“En ninguno de los casos se recomienda automedicarse. Muchos van a la farmacia, compran un inyectable o un antibiótico porque creen que con eso van a cortar la fiebre. Los antibióticos siempre deben estar prescritos por un profesional y ante un cuadro bacteriano, por eso no deben comprarse sin receta médica, de lo contrario estaremos contribuyendo a crear resistencia a los antibióticos”.

En tanto, Jorge Escobar Chuquiray, de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) del Ministerio de Salud, explicó que los cuadros febriles que demandan un seguimiento médico inmediato son aquellos donde hay dificultad para respirar.

“Tienen dificultad para respirar o están respirando muy rápido, como si hubieran corrido. De lo contrario tienen una saturación baja, se les hunde el pechito al respirar o los dedos se les pone azulitos. En todos estos casos se debe acudir a un servicio de urgencia, sobre todo si se trata de niños pequeños o personas mayores con alguna vulnerabilidad de fondo”, declaró a la Agencia Andina.