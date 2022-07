Juez decidirá sobre libre paso a distrito de Sina en Puno

En un contexto en que discute la vulneración de derechos de parte de ronderos contra periodistas en Cajamarca, el juez de la provincia de Huancané Ángel Laura Apaza, decidirá en los próximos días si declara fundado o no un recurso de Habeas Corpus, impulsado por periodistas. La causa fue promovida en marzo de 2022, porque un sector de comuneros de Saqui Totora, cerró con portón de doble hoja y tranquera, el paso a todo tipo de personas y en particular de hombres de prensa al sector de La Apacheta, distrito de Sina, provincia de Putina. Incluso fiscalizadores de la Dirección Regional de Energía y Minas, estaban impedidos de transitar libremente sin que previamente no tengan autorización de quienes controlan el cierre de la vía.

Jhonny Fritz Garces, asesor legal de los comuneros, dijo que el cierre fue por razones de seguridad . Alegó además que el área obstruida es territorio comunal y la decisión obedece a un acuerdo comunal.

Empero, los asesores legales de los periodistas, Seidman Thomas Ancco y Hugo Mendoza Malpartida, coincidieron que el caso vulnera el derecho al libre tránsito reconocido por la Constitución Política del Perú.

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provias), informó que el tramo entre Sina a Saqui Totota, está catalogada como ruta vecinal y, por lo tanto, es una vía pública. Incluso se destinó presupuesto para su mantenimiento. A ello se suma que no existen permisos para colocar puntos de control con motivo de seguridad, como establece la ley.

La Defensoría del Pueblo informó que el derecho que tienen las comunidades a tomar sus decisiones, no debe suponer violación a los derechos constitucionales porque el Estado peruano es uno solo.

Historia del proceso

El proceso fue promovido porque el periodista Kevin Moncada fue agredido por dirigentes de Saqui Totota, tras negarle el paso hacia el sector de Betaspata . El hombre de prensa era parte de una comitiva de autoridades a quienes les restringieron el paso, el 16 de marzo de 2022. Quien estaba al frente del cierre era el dirigente Leoncio Díaz Turpo.

El juez de Huancané Ángel Laura Apaza, constató el cierre de la vía pública.