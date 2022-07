CMP sobre restricciones tras alza de contagios: “Sería un retroceso”

Durante la mañana del 11 de julio, el decano del Colegio Médico del Perú, el Dr. José Urquizo, manifestó que realizar restricciones a esta altura de la pandemia de la COVID-19 implicaría un retroceso en las medidas sanitarias adoptadas. Por tanto, instó a la ciudadanía a respetarla y acudir a los vacunatorios para contar con las dosis completas.

“No, las restricciones no. El cuidado tiene que ser personal porque lo otro sería un retroceso. Lo que se le sugiere a la población es que vayan a vacunarse. Usar la mascarilla (...) En cuanto a los menores de edad, a partir de 6 meses ya deberían inocularse. El comité de expertos lo está sugiriendo, eso es un avance porque el rango de esa población se encuentra desprotegida”, precisó en RPP Noticias.

PUEDES VER: Congreso elimina retiro de docentes desaprobados de institutos públicos

Por otro lado, el decano del CMP indicó que es preocupante que la población no cuente con la tercera dosis en sus esquemas de vacunación, pues es la única forma de encontrarse protegidos y evitar presentar un cuadro de infección por COVID-19 de gravedad.

“La única seguridad de no contagiarse es que hayan recibido la tercera o cuarta dosis de vacuna de acuerdo al calendario del Ministerio de Salud, pero lamentablemente las coberturas son muy pobres: cuarta dosis no llega ni al 20% y tercera dosis no llega ni siquiera al 70% (...) Hemos exigido que amplíen los horarios de vacunación a partir de las 7.00 a. m. hasta las 10.00 p. m., pero lamentablemente la población no está respondiendo debido a que las autoridades del Ejecutivo dan un doble mensaje”, dijo.