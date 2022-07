Evalúan suspender fiestas y discotecas por cuarta ola de COVID-19

Debido al incremento de casos de COVID-19 que ha dado inicio a la cuarta ola, el ministro de Salud, Jorge López, afirmó que se viene evaluando suspender las fiestas y discotecas porque son espacios cerrados que presentan aglomeraciones de personas que no usan mascarillas.

“Sobre la suspensión de fiestas, eso es lo que se está planteando, que esos (actividades en general) ya se deben suspender. Por ejemplo, los desfiles ya se han suspendido, no se realizarán por Fiestas Patrias a nivel nacional. Evitemos las conglomerac iones”, respondió López, quien advirtió que un aumento rápido de contagios pueden hacer colapsar los hospitales.

Esta medida ya ha sido tomada en Arequipa. El subprefecto provincial, Juan Carlos Jaquehua, ratificó la cancelación de fiestas patronales, desfiles y conciertos por el alza de casos.

Pero ¿es necesaria la suspensión de estas actividades?

Cuestionamientos

Según Angela Uyen, asesora en políticas de salud de Médicos Sin Fronteras, estas medidas que no se basan en la evidencia científica traen consecuencias.

“Primero: desvía la atención de lo que realmente deberían estar haciendo, que es vacunar a quienes no tienen esquemas completos y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud. Segundo: la confianza y legitimidad se ven afectadas cada vez más que se aplican estas políticas sin evidencia”, dijo.

También señaló que no tiene sentido cancelar actividades al aire libre, como los desfiles de 28 de julio. “No porque tomen más medidas restrictivas tendrán mejores resultados. El virus es altamente transmisible. Mejor identificar a los no vacunados y personas en riesgo y enfocarse en ellos. Si no la tienen clara, consulten a profesionales calificados, hay varios en Perú”.

A su vez, el infectólogo Juan Villena recomendó evitar los lugares muy concurridos y si es necesario acudir a ellos, se haga con la mascarilla bien puesta.

Por su parte, el ministro Jorge López sugirió tomar conciencia y evaluar a criterio propio si deben o no usar la mascarilla en espacios abiertos.

Autoridades recomiendan el uso de la mascarilla para evitar mayores contagios. Foto: difusión

También recalcó la importancia de la vacunación completa luego de que se diera a conocer que los infectados de la cuarta ola, en su mayoría, no tenían las tres dosis de la vacuna.

Más mujeres infectadas

EsSalud informó que en una semana se registraron 19.251 nuevos casos de COVID-19 a nivel nacional, lo que representa un incremento de 5,2%. El mayor número de contagios se detectó en la población femenina.

“Los casos confirmados aumentaron en 19.5% en el rango de edad de 18 a 29 años y en 4.5% en aquellos de 30 a 59 años”, precisó el seguro social.

Parada Militar en el Cuartel del Ejército

Tras lamentar que la suspensión de diversas actividades por 28 y 29 de julio, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, indicó que este año las Fuerzas Armadas marcharán dentro del Cuartel General del Ejército, en San Borja.

“Hubiéramos querido que sea en la avenida Brasil, pero lo vamos a hacer en el Cuartel General del Ejército. Van a estar presente todos los medios de comunicación, probablemente será con un público más reducido por el problema de la pandemia”, explicó.