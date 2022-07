Ate: joven fue asesinado por delincuentes tras asistir a fiesta

Cámaras de seguridad captaron como una turba de delincuentes asaltó y asesinó a un joven que salía de una fiesta en Huaycán, Ate. La víctima identificada como Jefferson Arias Arzápalo intentó huir de los hampones, pero no pudo hacerlo. Su cuerpo se terminó por desvanecer en plena vía pública.

Según las imágenes, los delincuentes no tuvieron piedad con el joven y no conformes con golpearlo varias veces aprovecharon que se cayó al piso para acuchillarlo. Incluso, dos vecinos de la zona que transitaban por el lugar trataron de detener a los agresores que se habían ensañado con Arias, pero no lo lograron. Los hampones se alejaron por unos minutos y luego regresaron

Finalmente, dos vecinas son quienes llamaron a los paramédicos y trasladaron en una ambulancia a Jefferson, quien falleció en el trayecto al hospital de Huaycán.

Los familiares de Jefferson Arias han colocado unas piedras y una vela en la zona donde el joven de 18 años falleció y exigieron a las autoridades justicia, pues con las cámaras de videovigilancia del lugar se puede identificar a los asesinos.

Por otro lado, una moradora de la zona indicó que la avenida Andrés Avelino Cáceres se ha convertido en tierra de nadie, no circula ni un solo patrullero de la Municipalidad de Ate y cuando hacen llamadas al 105 demoran en reportarse a la zona.

“No podemos salir, este lugar se ha vuelto muy peligroso. Tenemos miedo salir de noche, nos puede pasar cualquier cosa, a nosotros, a nuestros hijos. Dicen que la pelea de anoche ha comenzado por un intercambio de palabras en una fiesta”, dijo indignada a Panamericana Noticias.