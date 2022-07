Arequipa: trabajadores de Autodema denuncian que no les pagan laudos arbitrales desde mayo

Los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) realizaron este lunes una protesta en el frontis del Gobierno Regional de Arequipa. Exigen el retiro de altos funcionarios de esta entidad.

El secretario general del sindicato, Alfonso Delgado, explicó que uno de los motivos de la manifestación es el incumplimiento del pago del laudo arbitral que se les adeuda desde mayo pasado.

En promedio son S/ 500 por mes que se les debe a cada uno de los 200 trabajadores de diferentes áreas. “Con el alza del costo de vida, el sueldo básico que recibimos no alcanza y este laudo arbitral ayudaba a muchos a costear sus gastos por mes”, indicó Delgado.

La otra razón de la protesta es el bajo porcentaje de la ejecución del presupuesto que Autodema tiene para este año. Según mostró Delgado, de los S/ 231 478 206 que tiene esta entidad, apenas han gastado el 6,49%.

“La ejecución no llega ni al 10%, es pésima la capacidad de gasto. Tienen dinero y no nos explicamos tampoco por qué no se nos quiere pagar los laudos arbitrales”, añadió Delgado.

Hasta las 10.00 a. m. de este lunes, los empleados esperaban una reunión con la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez. Advirtieron que, de no atenderlos, se movilizarán hasta las sedes del Consejo Regional y de la Contraloría General de la República.